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РИА Новости

Росприроднадзор нашел незаконную свалку рядом с аэропортом Жуковский

00:12 16.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье
Пассажиры самолета А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, который совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Незаконная свалка и станция перегрузки мусора находятся в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где в четверг из-за столкновения со стаей птиц совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний", говорится в сообщении Росприроднадзора.
Ранее бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов сообщил, что зачастую птицы оказываются у взлетных полос из-за нелегальных мусорных свалок. При этом в Минэкологии Московской области опровергли предположение, что причиной жесткой посадки самолета А321 вблизи аэропорта Жуковский стали свалки.
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"Несанкционированная свалка отходов на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:23:0000000:1183, 50:23:0000000:1184", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, с мая 2017 года поступали жалобы на разрозненные свалки отходов производства и потребления разных фракций и различного происхождения на почве под открытым небом, в границах водоохранной зоны Москвы-реки вблизи СНТ Глушица в городе Жуковский Московской области.
По результатам проверки специалисты Росприроднадзора подтвердили факты свалок и оценили причинённый ущерб более чем в 25 миллионов рублей. Однако ни штраф, ни ущерб выплачены виновниками образования свалки не были. Кроме незаконной свалки, вблизи аэропорта находится станция перегрузки мусора компании "Экосервис".
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.
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