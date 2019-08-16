Росприроднадзор нашел незаконную свалку рядом с аэропортом Жуковский

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Незаконная свалка и станция перегрузки мусора находятся в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где в четверг из-за столкновения со стаей птиц совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний", говорится в сообщении Росприроднадзора.

Ранее бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов сообщил, что зачастую птицы оказываются у взлетных полос из-за нелегальных мусорных свалок. При этом в Минэкологии Московской области опровергли предположение, что причиной жесткой посадки самолета А321 вблизи аэропорта Жуковский стали свалки.

"Несанкционированная свалка отходов на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:23:0000000:1183, 50:23:0000000:1184", - говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, с мая 2017 года поступали жалобы на разрозненные свалки отходов производства и потребления разных фракций и различного происхождения на почве под открытым небом, в границах водоохранной зоны Москвы-реки вблизи СНТ Глушица в городе Жуковский Московской области.

По результатам проверки специалисты Росприроднадзора подтвердили факты свалок и оценили причинённый ущерб более чем в 25 миллионов рублей. Однако ни штраф, ни ущерб выплачены виновниками образования свалки не были. Кроме незаконной свалки, вблизи аэропорта находится станция перегрузки мусора компании "Экосервис".