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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны

00:09 16.08.2019 (обновлено: 00:31 16.08.2019)
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© AP Photo / Hassan AmmarУдар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
ДАМАСК, 16 авг - РИА Новости. Гостелевидение Сирии сообщило в ночь на пятницу, что сирийская противовоздушная оборона отразила ракетную атаку на город Масьяф в западной провинции Хама.
"Наша ПВО отражает ракетную атаку на Масьяф. Ракета уничтожена в небе над городом", - сообщает телеканал Syria TV.
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Сирийский военный источник заявил, что "вражеская ракета была запущена в сторону Масьяфа в 23.06 по местному времени (совпадает с мск) из воздушного пространства севера Ливана". По его словам, ПВО Сирии уничтожила ракету прежде, чем она достигла цели.
О материальном ущербе или пострадавших пока не сообщается.
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00:09В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны
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