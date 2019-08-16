В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны

ДАМАСК, 16 авг - РИА Новости. Гостелевидение Сирии сообщило в ночь на пятницу, что сирийская противовоздушная оборона отразила ракетную атаку на город Масьяф в западной провинции Хама.

Сирийский военный источник заявил, что "вражеская ракета была запущена в сторону Масьяфа в 23.06 по местному времени (совпадает с мск) из воздушного пространства севера Ливана". По его словам, ПВО Сирии уничтожила ракету прежде, чем она достигла цели.