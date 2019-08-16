Актриса из "Зачарованных" рассказала, как тяжелая болезнь изменила ее брак

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Американская актриса Шеннен Доэрти, известная по роли ведьмы Прю в сериале "Зачарованные", рассказала о том, как рак изменил ее брак с Куртом Исваринко, сообщает People.
"Болезнь укрепила нас. Мы стали больше ценить и уважать друг друга. Я не могу сказать, что наш брак был плохим. Но у нас были моменты, когда мы ругались и спорили, запирались в разных комнатах и могли не говорить несколько дней вместо того, чтобы искать решения и жить мирно. Теперь мы не позволяем себе такого", - пояснила Доэрти.
Она также рассказала, что муж помог ей принять тело после операции, так как актрисе сначала было трудно это сделать.
"То, какой Курт принимает меня сейчас, позволяет мне быть лучше. Он как-то сказал: "Я никогда не видел, чтобы кто-то справлялся с подобным испытанием с таким изяществом". Тогда я поняла, что ощущаю себя намного привлекательнее и сексуальнее, чем раньше", - призналась актриса.
В 2015 году Шеннен Доэрти поставили диагноз "рак молочной железы". Она перенесла мастэктомию, а в 2018 году прошла тяжелые курсы лучевой и химиотерапии, что позволило добиться ремиссии.