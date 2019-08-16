Актриса из "Зачарованных" рассказала, как тяжелая болезнь изменила ее брак

"Болезнь укрепила нас. Мы стали больше ценить и уважать друг друга. Я не могу сказать, что наш брак был плохим. Но у нас были моменты, когда мы ругались и спорили, запирались в разных комнатах и могли не говорить несколько дней вместо того, чтобы искать решения и жить мирно. Теперь мы не позволяем себе такого", - пояснила Доэрти.