Исполнитель роли Джокера объяснил, откуда он взял зловещий смех

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в криминальном триллере "Джокер", рассказал, что вдохновило его на зловещий смех, сообщает Screen Rant.
В интервью итальянскому изданию Il Venerdi Феникс пояснил, что это был первый шаг к созданию образа, который он искал. Для этого он обратился к реальным историям из жизни: "Я смотрел видео с записями людей, страдавших от патологического смеха. Это такое нервное расстройство, при котором человек не может сам прекратить смеяться".
Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале 31 августа, а затем его покажут на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре.
В российский прокат история о суперзлодее выходит 3 октября 2019 года.
22 сентября 2018, 04:45РИА НовостиВ Сети появились первые кадры с Хоакином Фениксом в роли Джокера