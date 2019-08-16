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РИА Новости
Культура

Минкультуры по итогам питчинга поддержит 13 фильмов режиссеров-дебютантов

03:18 16.08.2019
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© Фото : пресс-служба мюзикла "Анна Каренина"Киноверсия мюзикла "Анна Каренина"
Киноверсия мюзикла Анна Каренина
© Фото : пресс-служба мюзикла "Анна Каренина"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Режиссеры дебютных картин "Человек из Подольска", "Земун", "Способ любви", "Храни меня, мой Инстаграм!" и других проектов получат финансовую поддержку министерства культуры по итогам очной защиты, которая состоялась в конце июля, сообщается на сайте ведомства.
Заседание экспертного совета по игровым фильмам режиссеров-дебютантов под председательством директора департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой состоялось в министерстве 31 июля. На получение субсидий в 2019 году претендовали более 50 проектов.
Финансирование в этом блоке получат 10 картин, среди которых "Дунай" Любови Мульменко (продюсер Валерий Тодоровский), "Земун" Эдуарда Жолнина (худрук проекта Алексей Учитель), "Способ любви" Тамары Дондурей (худрук проекта Алексей Федорченко), "Смерти нет" Евгения Дудчака о трагедии в Керчи (продюсер Федор Попов), "Храни меня, мой Инстаграм!" драматургов Олега и Владимира Пресняковых и другие. Кроме того, 17 проектов из первоначального списка включили в резерв.
Среди дебютов режиссеров с профильным образованием финансирование выделят трем фильмам, остальные картины также включили в резерв.
Актриса Оксана Фандера
31 июля, 15:59Культура
Драматурги братья Пресняковы снимут фильм "Храни меня, мой Инстаграм"
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КультураКино и сериалыНовости культурыАлексей УчительАлексей ФедорченкоВалерий ТодоровскийМосква
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