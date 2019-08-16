Минкультуры по итогам питчинга поддержит 13 фильмов режиссеров-дебютантов

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Режиссеры дебютных картин "Человек из Подольска", "Земун", "Способ любви", "Храни меня, мой Инстаграм!" и других проектов получат финансовую поддержку министерства культуры по итогам очной защиты, которая состоялась в конце июля, сообщается на сайте ведомства.

Заседание экспертного совета по игровым фильмам режиссеров-дебютантов под председательством директора департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой состоялось в министерстве 31 июля. На получение субсидий в 2019 году претендовали более 50 проектов.

Финансирование в этом блоке получат 10 картин, среди которых "Дунай" Любови Мульменко (продюсер Валерий Тодоровский), "Земун" Эдуарда Жолнина (худрук проекта Алексей Учитель), "Способ любви" Тамары Дондурей (худрук проекта Алексей Федорченко), "Смерти нет" Евгения Дудчака о трагедии в Керчи (продюсер Федор Попов), "Храни меня, мой Инстаграм!" драматургов Олега и Владимира Пресняковых и другие. Кроме того, 17 проектов из первоначального списка включили в резерв.