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РИА Новости

Koktebel Jazz Party подаст пример плоггинга

11:00 16.08.2019 (обновлено: 11:02 16.08.2019)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаВолонтеры фестиваля Koktebel Jazz Party собирают мусор во время акции "за чистый Крым"
Волонтеры фестиваля Koktebel Jazz Party собирают мусор во время акции за чистый Крым
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 16 авг, пресс-служба Koktebel Jazz Party. - В самый разгар международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party, в субботу, 24 августа, его гости, крымские волонтеры и местные жители примут участие в забеге, в ходе которого соберут мусор в самых популярных туристических местах Коктебеля. Экологическая акция, призванная привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, пройдет на KJP третий год подряд, но впервые – в стремительно набирающем популярность формате плоггинга.
Плоггинг – новое движение, объединяющее бег трусцой со сбором мусора. Сам термин образовался из двух составляющих – шведского слова plocka ("поднимать", "срывать") и английского jogging ("бег трусцой"). Плоггинг возник в Швеции в 2016 году как один из видов организованного спорта и быстро распространился по разным странам — большей части через социальные сети. Плоггинг набирает популярность, поскольку сочетает в себе одновременно физическую активность и заботу об окружающей среде. За счёт того, что в процессе постоянно приходится наклоняться, поднимать мусор и снова бежать дальше, плоггинг представляет собой более разнообразные тренировки по сравнению с обычными пробежками.
17-й международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в Крыму 23-25 августа. Зрителей ждут выступления около двух десятков коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран. Россию на фестивале представят музыкальная группа Billy's Band из Санкт-Петербурга, одна из лучших московских джаз-фанк групп Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив UNIVERSALOVE, квартет К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза Алексея Кузнецова и другие. Среди российских хедлайнеров фестиваля — рок-певица и музыкант Юлия Чичерина.
Koktebel Jazz Party проходит при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" и холдинга ВГТРК. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Региональным партнером выступает ИД Собака Крым. Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
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Плоггинг: с пользой дела для природы и для телаБег трусцой в сочетании со сбором мусора становится очень популярным в России. Формула простая: спорт плюс забота об экологии. Участники движения буквально бегут навстречу чистой планете. Одним словом – это плоггинг.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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Koktebel Jazz PartyРоссия
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