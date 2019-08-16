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РИА Новости

"Россиянам не доверяют". Почему "эмигранты" не хотят гражданство Украины

08:00 16.08.2019 (обновлено: 19:03 16.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Киев будет в упрощенном порядке предоставлять гражданство россиянам — Владимир Зеленский подписал указ о разработке соответствующего законопроекта. На паспорта с тризубом могут рассчитывать те, кого "преследовали за политические убеждения". Ранее эмигранты из России настойчиво требовали гражданства у предыдущего главы государства Петра Порошенко, но сейчас перспектива стать полноценными "громадянами" их уже не очень радует. Почему так случилось — разбиралось РИА Новости.

"Не всегда в рамках закона"

Согласно документу, оформление украинского паспорта упрощается для иностранцев и лиц без гражданства, воевавших на стороне Киева, а также для россиян, "подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям".
"Кабинету министров безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Верховной рады проект закона, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, иностранцами и лицами без гражданства, которые законно проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины", — говорится в указе.
Кроме того, правительство должно разработать еще один законопроект — о порядке предоставления убежища — и оптимизировать процесс рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании их беженцами.
Зеленский сделал то, чего не сделал по каким-то причинам его предшественник Петр Порошенко. Украинские националисты, ветераны АТО (антитеррористической операцией Киев называл боевые действия в Донбассе), профессиональные патриоты и депутаты негодовали, что без гражданства в стране находятся те, кто словом и делом поддержал постмайданное правительство.
Добровольцы из других государств появились в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и самодеятельных батальонов почти сразу, как только началась АТО. Но все волонтеры при этом фактически нарушали украинские же законы — иностранцам нельзя было на легальных основаниях воевать на стороне Киева. Власти на это закрывали глаза, а в августе 2015-го иностранные добровольцы устроили митинг в Киеве, требуя гражданства или хотя бы вида на жительство.
© AP Photo / Irina GorbasevaТанки украинской армии в Донецкой области
Танки украинской армии в Донецкой области
© AP Photo / Irina Gorbaseva
Танки украинской армии в Донецкой области
Только осенью того же года Порошенко подписал закон, разрешающий гражданам других государств проходить службу в рядах ВСУ. В 2016-м украинский президент своим указом постановил, что иностранцы могут подавать на гражданство после трех лет службы в армии. К тому времени Порошенко даровал паспорт с тризубом нескольким десяткам граждан России.
Но в целом проблема осталась нерешенной. Еще в 2017-м депутат Рады Олег Петренко выражал надежду, что украинский парламент вот-вот примет закон о предоставлении гражданства иностранцам, воевавшим в АТО. Тем более, развивал свою мысль парламентарий, что желающих служить Украине всего 300-400 человек. "Это немного для государства, особенно учитывая, что каждый год гражданство получают намного больше иностранцев, и не всегда в рамках закона, и не всегда без коррупции", — сетовал депутат.
Дело не двигалось годами. В феврале 2018-го бойцы батальона "Айдар" митинговали у здания Государственной миграционной службы, так как их "брату по оружию" не давали паспорт. "Если человека убили, ему гораздо лучше, чем когда он остается в живых. Он получает компенсацию (очевидно, его родные. — Прим. ред.), его поминают, мол "не забудем, не простим". А тот, кто остался в живых, ходит по всем ГМСам и просит гражданства. На что ему отвечают: пошел вон отсюда", — жаловался ветеран АТО.

Образцовый активист

"Паспорт с тризубом если и возьмут, то по прагматическим соображениям. Я допускаю, что сам приму гражданство Украины, если не урегулирую свои вопросы с российским правосудием. А многие россияне на Украине рассуждают так: гражданство? вы серьезно? Да на кой оно мне сдалось?" — эти слова произносит Роман Стригунков — тот, кого называли образцом русского активиста, выбравшего Майдан. В России его ждет приговор за экстремизм, поэтому вернуться на родину Роман пока не может.
"Я понял раньше всех, куда все идет, когда еще все в восторге орали "Слава Украине!" А потом поняли и остальные и удрали отсюда, кто куда мог. Мы рисовали образ другой Украины, насмотрелись майданную хронику, а изнутри за всем этим наблюдать горько. Остались только неимущие или кто не смог уехать по другим причинам", — рассказывает Стригунков. В качестве примера он приводит историю Александра Валова. Тот сбежал на Украину от уголовного дела за экстремизм, вступил в полк "Азов", в Сети был известен под ником "Коренной помор".
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
Злоключения "Помора" действительно вызвали немало шума в кругах "эмигрантов" на Украине. Летом 2019-го он решил попросить убежища в Словакии, перед этим пережив мытарства на новой родине. "Мне отказали здесь в политическом убежище. Я его добился тремя судами. Мне отказали в статусе участника боевых действий. Командующий Нацгвардией написал: "Ты не был добровольцем". Он так считает, ему за это ничего не будет. Девять раз мне отказал в гражданстве президент Украины", — описывал свое положение Валов.
Очевидно, это толкнуло его на отчаянный шаг — бежать в Словакию. Европа встретила беглеца неласково. "Я сразу попросил азуль ("убежище" по-словацки), в ответ на это полицейские со смехом спустили на меня собаку. "Какой еще азуль, украинэць?" Для словаков я оказался украинцем, для украинцев — россиянином, для россиян — врагом. Потом (надели. — Прим. ред.) наручники и повезли в тюрьму", — рассказал о кратком пребывании в стране ЕС бывший боец "Азова".
Валов довольно оригинально призвал граждан Незалежной помочь ему покинуть их страну: "Украина не стала и не станет мне домом. Здесь небезопасно, и я тут чужой". И объявил на своей страничке в социальной сети сбор денег. На этот раз бывший "азовец" решил отправиться в Мексику.
Историей относительного успеха Стригунков называет похождения Юлии Толопы, числившейся в батальоне "Айдар". "Я общался с "атошниками" — на линии соприкосновения она не светилась, зато пиарилась на всяких шоу. То же самое с Майданом: приехала уже в апреле (2014-го. — Прим. ред.), покрышки все сгорели, — мрачно рифмует Стригунков. — Несмотря на то, что она рассказывает о своих "подвигах", поддерживает образ страдалицы за "нэзалэжну" Украину, ее не преследуют в России. И еще ей дали гражданство, а "атошники" скинулись ей на квартиру, после чего она объявила себя лесбиянкой. Непонятно, где и когда Толопа получила паспорт, в то время как многие другие — нет. Это вызвало возмущение".
© AFP 2019 / Genya SavilovБойцы батальона "Азов"
Бойцы батальона Азов
© AFP 2019 / Genya Savilov
Бойцы батальона "Азов"
Лео (имя изменено) — гражданин одной из стран Западной Европы, был военным инструктором в ВСУ. По его словам, некоторые из российских добровольцев готовы взять украинское гражданство из чисто утилитарных соображений. "Кто-то получит, кому-то хватит и вида на жительство. Само предоставление гражданства — возможность для них избежать проблем, так как они окажутся в тюрьме, если их депортируют в Россию. А так у них есть легальные основания оставаться на Украине до тех пор, пока они не захотят вернуться домой. Если они, конечно, захотят".
Украинский националист Андрей (имя изменено) вспоминает, что в 2014-м у Киева была идея сформировать часть из российских добровольцев. "Но там сразу стало понятно, что "нэ будэ дила". Все эти политические эмигранты постоянно друг с другом ссорились и обвиняли друг друга в работе на ФСБ. Это у них самый распространенный упрек. Наши генералы приехали, посмотрели на все это и раскидали россиян по другим частям. Не получилось никакой "русской бригады", — говорит собеседник РИА Новости.
Он объясняет, что Порошенко при всей своей националистической риторике был прагматиком, поэтому не спешил предоставлять гражданство россиянам. "Если честно, у наших органов — СБУ и МВД — были подозрения, что за этими обвинениями друг друга в работе на российские спецслужбы что-то есть. Это специфика контрразведки. И россиянам все равно никто не доверял и доверять не будет, что бы ни говорили политики с трибун про выбравших свободу воинов из соседней страны. Отношение будет соответствующее. Да и потом — в массе это политическая шантрапа самого низкого пошиба, маргиналы, которые не хотят работать, предпочитая тусоваться и ходить на митинги. А таких дурней в Украине и без них хватает. Да и Украина этим "русским друзьям" не нужна — если у них есть возможность уехать в благополучную Европу или США, они уезжают".
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Петр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныЕвросоюзФСБ РФВладимир ЗеленскийМоскваЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Одно сплошное разжигаете ненависти,люди ездят на Украину ,возвращаются и рассказывают,что ничего подобного они не наблюдают как и бендеровцев которыми замучили пугать уже.
16 августа, 10:08
Татьяна Бондарева
9001157
хм, тридцать сребреников довольно быстро заканчиваются..)) а жизнь долгая, да и сложная..
16 августа, 08:25
КВКот Васька
5080000
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