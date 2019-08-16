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РИА Новости
Культура

Джон Сноу, Тирион и девушка без татуировки дракона: кино недели

08:00 16.08.2019 (обновлено: 08:06 16.08.2019)
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© Пресс-служба "Вольга"Кадр из фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"
Кадр из фильма Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
© Пресс-служба "Вольга"
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Ксавье Долан заставляет Кита Харрингтона страдать от тягот звездной жизни в фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована". Angry birds по-прежнему воюют. "Девушка с татуировкой дракона" Нуми Рапас пытается вернуть киношного ребенка в ленте "Ангел мой", а настоящая дочь Сильвестра Сталлоне Систин спасается от акул в продолжении ужастика "Синяя бездна". О том, что показывают в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Джон Сноу — суперстар

Канадский "вундеркинд" Ксавье Долан, ранее обласканный критиками и фестивальными жюри по всему миру, снял, пожалуй, свой самый странный фильм (это седьмая картина 30-летнего режиссера) — "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована": о телезвезде, чья личная жизнь становится достоянием общественности.
Известный актер Джон Ф. Донован (Кит Харрингтон) находится на пике славы: его окружают поклонники, а на горизонте маячат многообещающие проекты. Но герой страдает от психологических проблем, его публичный имидж совсем не совпадает с тем, кто он есть на самом деле, а еще и "классика" — сложные отношения с матерью (Сьюзан Сарандон). Но вот у звезды появляется друг по переписке — мальчик Руперт, который тоже страдает и тоже от непонимания — сверстников и своей мамы (Натали Портман).
© Пресс-служба "Вольга"Кадр из фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"
Кадр из фильма Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
1 из 4
Кадр из фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"
© Пресс-служба "Вольга"
© Пресс-служба "Вольга"

Натали Портман в фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"

Кадр из фильма Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
2 из 4

Натали Портман в фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"

© Пресс-служба "Вольга"
© Пресс-служба "Вольга"

Кит Харрингтон в фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"

Кадр из фильма Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
3 из 4

Кит Харрингтон в фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"

© Пресс-служба "Вольга"
© Пресс-служба "Вольга"Кадр из фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"
Кадр из фильма Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
4 из 4
Кадр из фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"
© Пресс-служба "Вольга"
1 из 4
Кадр из фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"
© Пресс-служба "Вольга"
2 из 4

Натали Портман в фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"

© Пресс-служба "Вольга"
3 из 4

Кит Харрингтон в фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"

© Пресс-служба "Вольга"
4 из 4
Кадр из фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"
© Пресс-служба "Вольга"
Герои, находясь по разные стороны океана, общаются много лет, но однажды об их письмах становится всем известно. Естественно, жизнь обоих переворачивается с ног на голову.
Надо признаться, что это любимые темы Долана — непростые отношения с матерью и принятие самого себя.

Заклятые друзья

© Пресс-служба WDSSPRКадр из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"
Кадр из мультфильма Angry Birds 2 в кино
1 из 5
Кадр из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"
© Пресс-служба WDSSPR
© Пресс-служба WDSSPR

Момент из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"

Кадр из мультфильма Angry Birds 2 в кино
2 из 5

Момент из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"

© Пресс-служба WDSSPR
© Пресс-служба WDSSPR

Герои мультфильма "Angry Birds 2 в кино"

Кадр из мультфильма Angry Birds 2 в кино
3 из 5

Герои мультфильма "Angry Birds 2 в кино"

© Пресс-служба WDSSPR
© Пресс-служба WDSSPRКадр из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"
Кадр из мультфильма Angry Birds 2 в кино
4 из 5
Кадр из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"
© Пресс-служба WDSSPR
© Пресс-служба WDSSPR

Сцена из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"

Кадр из мультфильма Angry Birds 2 в кино
5 из 5

Сцена из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"

© Пресс-служба WDSSPR
1 из 5
Кадр из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"
© Пресс-служба WDSSPR
2 из 5

Момент из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"

© Пресс-служба WDSSPR
3 из 5

Герои мультфильма "Angry Birds 2 в кино"

© Пресс-служба WDSSPR
4 из 5
Кадр из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"
© Пресс-служба WDSSPR
5 из 5

Сцена из мультфильма "Angry Birds 2 в кино"

© Пресс-служба WDSSPR
"Злые птицы" объединяются с зелеными свиньями, чтобы противостоять заморозкам — в мультфильме "Angry Birds 2 в кино" кипят нешуточные страсти.
Картина основана на популярной серии игр Angry Birds, действие происходит на островах, заселенных враждующими птицами и свиньями. Теперь героям придется объединиться перед угрозой заморозков, идущих с Острова Орлов, а руководит ими фиолетовая орлица Зета.
В оригинальной версии мультфильма героев озвучили Джейсон Судейкис, Питер Динклэйдж, Рэйчел Блум и другие. В российской версии Сергей Бурунов стал голосом свинки Леонарда, Александр Ревва говорит за Могучего Орла, Ирина Горбачева — за Зету, а Тимуру Родригесу досталась роль Чака.

Не заплывайте за буйки

Теперь в титрах на большом экране не Сильвестр, а Систин Сталлоне — дочь Рэмбо снялась в ужастике "Синяя бездна 2" про кровожадных подводных монстров.
Три подруги отправляются на дайвинг в район древнего затопленного города где-то в тропиках. Все как водится — вечнозеленые пальмы, сочные краски, внедорожники и веселье. Это быстро сменяется ужасом, ведь девушки обнаруживают, что оказались в подводной ловушке из лабиринта пещер, а компанию им составляют кровожадные акулы.
Фильм со знакомым сюжетом (мы уже видели "Челюсти", "Открытое море" или "Отмель") в очередной раз пугает зрителей и предостерегает от непродуманных заплывов на глубину.

Дети — цветы жизни

© Пресс-служба MEGOGO DistributionКадр из фильма "Ангел мой"
Кадр из фильма Ангел мой
1 из 7
Кадр из фильма "Ангел мой"
© Пресс-служба MEGOGO Distribution
© Пресс-служба MEGOGO Distribution

Сцена из фильма "Ангел мой"

Кадр из фильма Ангел мой
2 из 7

Сцена из фильма "Ангел мой"

© Пресс-служба MEGOGO Distribution
© Пресс-служба MEGOGO Distribution

Ивонн Страховски (слева) в фильме "Ангел мой"

Кадр из фильма Ангел мой
3 из 7

Ивонн Страховски (слева) в фильме "Ангел мой"

© Пресс-служба MEGOGO Distribution
© Пресс-служба MEGOGO DistributionКадр из фильма "Ангел мой"
Кадр из фильма Ангел мой
4 из 7
Кадр из фильма "Ангел мой"
© Пресс-служба MEGOGO Distribution
© Пресс-служба MEGOGO Distribution

Нуми Рапас в фильме "Ангел мой"

Кадр из фильма Ангел мой
5 из 7

Нуми Рапас в фильме "Ангел мой"

© Пресс-служба MEGOGO Distribution
© Пресс-служба MEGOGO Distribution

Люк Эванс в фильме "Ангел мой"

Кадр из фильма Ангел мой
6 из 7

Люк Эванс в фильме "Ангел мой"

© Пресс-служба MEGOGO Distribution
© Пресс-служба MEGOGO DistributionКадр из фильма "Ангел мой"
Кадр из фильма Ангел мой
7 из 7
Кадр из фильма "Ангел мой"
© Пресс-служба MEGOGO Distribution
1 из 7
Кадр из фильма "Ангел мой"
© Пресс-служба MEGOGO Distribution
2 из 7

Сцена из фильма "Ангел мой"

© Пресс-служба MEGOGO Distribution
3 из 7

Ивонн Страховски (слева) в фильме "Ангел мой"

© Пресс-служба MEGOGO Distribution
4 из 7
Кадр из фильма "Ангел мой"
© Пресс-служба MEGOGO Distribution
5 из 7

Нуми Рапас в фильме "Ангел мой"

© Пресс-служба MEGOGO Distribution
6 из 7

Люк Эванс в фильме "Ангел мой"

© Пресс-служба MEGOGO Distribution
7 из 7
Кадр из фильма "Ангел мой"
© Пресс-служба MEGOGO Distribution
Нуми Рапас (Лисбет Саландер в шведской версии "Девушки с татуировкой дракона") снова играет страдающую Лиззи. Теперь ее героиня переживает из-за гибели дочери во время пожара в фильме "Ангел мой".
Лиззи знакомится с чужой девочкой, которую принимает за своего потерянного ребенка. Мать малышки, Клэр (звезда "Рассказа служанки" Ивонн Страховски), в ужасе от происходящего. Она пытается оградить дочь от странной женщины, но все идет не по плану.
Компанию дамам на экране составляют Люк Эванс и Ричард Роксбург, закручивающие сюжет в непредсказуемом направлении.
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
9 августа, 08:00Культура
Страшные истории для показа в Голливуде. Что смотреть в кино на этой неделе
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КультураИгра престолов (сериал)Ксавье ДоланСьюзан СарандонСильвестр СталлонеНатали Портман
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