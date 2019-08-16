Джон Сноу, Тирион и девушка без татуировки дракона: кино недели

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Ксавье Долан заставляет Кита Харрингтона страдать от тягот звездной жизни в фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована". Angry birds по-прежнему воюют. "Девушка с татуировкой дракона" Нуми Рапас пытается вернуть киношного ребенка в ленте "Ангел мой", а настоящая дочь Сильвестра Сталлоне Систин спасается от акул в продолжении ужастика "Синяя бездна". О том, что показывают в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.
Джон Сноу — суперстар
Канадский "вундеркинд" Ксавье Долан, ранее обласканный критиками и фестивальными жюри по всему миру, снял, пожалуй, свой самый странный фильм (это седьмая картина 30-летнего режиссера) — "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована": о телезвезде, чья личная жизнь становится достоянием общественности.
Известный актер Джон Ф. Донован (Кит Харрингтон) находится на пике славы: его окружают поклонники, а на горизонте маячат многообещающие проекты. Но герой страдает от психологических проблем, его публичный имидж совсем не совпадает с тем, кто он есть на самом деле, а еще и "классика" — сложные отношения с матерью (Сьюзан Сарандон). Но вот у звезды появляется друг по переписке — мальчик Руперт, который тоже страдает и тоже от непонимания — сверстников и своей мамы (Натали Портман).
"Злые птицы" объединяются с зелеными свиньями, чтобы противостоять заморозкам — в мультфильме "Angry Birds 2 в кино" кипят нешуточные страсти.
Картина основана на популярной серии игр Angry Birds, действие происходит на островах, заселенных враждующими птицами и свиньями. Теперь героям придется объединиться перед угрозой заморозков, идущих с Острова Орлов, а руководит ими фиолетовая орлица Зета.
В оригинальной версии мультфильма героев озвучили Джейсон Судейкис, Питер Динклэйдж, Рэйчел Блум и другие. В российской версии Сергей Бурунов стал голосом свинки Леонарда, Александр Ревва говорит за Могучего Орла, Ирина Горбачева — за Зету, а Тимуру Родригесу досталась роль Чака.
Не заплывайте за буйки
Теперь в титрах на большом экране не Сильвестр, а Систин Сталлоне — дочь Рэмбо снялась в ужастике "Синяя бездна 2" про кровожадных подводных монстров.
Три подруги отправляются на дайвинг в район древнего затопленного города где-то в тропиках. Все как водится — вечнозеленые пальмы, сочные краски, внедорожники и веселье. Это быстро сменяется ужасом, ведь девушки обнаруживают, что оказались в подводной ловушке из лабиринта пещер, а компанию им составляют кровожадные акулы.
Фильм со знакомым сюжетом (мы уже видели "Челюсти", "Открытое море" или "Отмель") в очередной раз пугает зрителей и предостерегает от непродуманных заплывов на глубину.
Нуми Рапас (Лисбет Саландер в шведской версии "Девушки с татуировкой дракона") снова играет страдающую Лиззи. Теперь ее героиня переживает из-за гибели дочери во время пожара в фильме "Ангел мой".
Лиззи знакомится с чужой девочкой, которую принимает за своего потерянного ребенка. Мать малышки, Клэр (звезда "Рассказа служанки" Ивонн Страховски), в ужасе от происходящего. Она пытается оградить дочь от странной женщины, но все идет не по плану.
Компанию дамам на экране составляют Люк Эванс и Ричард Роксбург, закручивающие сюжет в непредсказуемом направлении.
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