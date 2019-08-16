Эксперты рассказали, как изменились тенденции отдыха в Крыму

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В 2019 году в Крыму увеличилось число семейных туристов, сообщает Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха опросил экспертов туристического и гостиничного бизнеса, работающих в Республике Крым и городе Севастополь, чтобы выяснить, как изменились предпочтения туристов за год и готовы ли крымские отельеры к увеличению турпотока на полуостров.

"На сегодняшний день мы наблюдаем рост бронирований через наш сервис отдыха в Крыму, - отметила Оксана Шустикова, директор по развитию. - Самыми популярными на он-лайн площадке курортами для летнего отдыха в Крыму уже второй год подряд остаются Ялта и Феодосия. Евпатория занимает у нас третье место в пятерке самых популярных курортов для отдыха летом, вытеснив Судак на пятое".

По ее словам, Крым становится больше семейным местом отдыха: в 2019 году 60% туристов бронируют через сервис проживание с детьми .

По словам Леонида Курагина, исполнительного директора сервиса Едем-в-Гости.ру, вырос поток туристов, путешествующих на автомобиле по Крымскому полуострову. И в ближайшие несколько лет, по его мнению, возможна тенденция к увеличению.

Туристы чаще выбирают объекты с возможностью самостоятельного приготовления пищи (кухня в номере или общая кухня), то есть растет спрос на гостевые дома и мини-гостиницы.

На Южный берег Крыма возвращаются традиции активного отдыха: чаще организовываются походы в горы, приезжают группы скалолазов, туристы выбирают пешие, а не автобусные маршруты к достопримечательностям. Растет количество паломнических туров по святым местам в Форосе, Керчи, Бахчисарае, Алуште, Балаклаве, Судаке.

"По нашим данным, средняя загрузка отелей в Крыму в июле составила 86%. Это выше, чем в 2018 году", - рассказала Василиса Щебет, пресс-атташе Bnovo (системы управления отелями).