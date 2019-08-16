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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как изменились тенденции отдыха в Крыму

07:12 16.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В 2019 году в Крыму увеличилось число семейных туристов, сообщает Tvil.ru.
Российский сервис бронирования жилья для отдыха опросил экспертов туристического и гостиничного бизнеса, работающих в Республике Крым и городе Севастополь, чтобы выяснить, как изменились предпочтения туристов за год и готовы ли крымские отельеры к увеличению турпотока на полуостров.
"На сегодняшний день мы наблюдаем рост бронирований через наш сервис отдыха в Крыму, - отметила Оксана Шустикова, директор по развитию. - Самыми популярными на он-лайн площадке курортами для летнего отдыха в Крыму уже второй год подряд остаются Ялта и Феодосия. Евпатория занимает у нас третье место в пятерке самых популярных курортов для отдыха летом, вытеснив Судак на пятое".
По ее словам, Крым становится больше семейным местом отдыха: в 2019 году 60% туристов бронируют через сервис проживание с детьми .
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По словам Леонида Курагина, исполнительного директора сервиса Едем-в-Гости.ру, вырос поток туристов, путешествующих на автомобиле по Крымскому полуострову. И в ближайшие несколько лет, по его мнению, возможна тенденция к увеличению.
Туристы чаще выбирают объекты с возможностью самостоятельного приготовления пищи (кухня в номере или общая кухня), то есть растет спрос на гостевые дома и мини-гостиницы.
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На Южный берег Крыма возвращаются традиции активного отдыха: чаще организовываются походы в горы, приезжают группы скалолазов, туристы выбирают пешие, а не автобусные маршруты к достопримечательностям. Растет количество паломнических туров по святым местам в Форосе, Керчи, Бахчисарае, Алуште, Балаклаве, Судаке.
"По нашим данным, средняя загрузка отелей в Крыму в июле составила 86%. Это выше, чем в 2018 году", - рассказала Василиса Щебет, пресс-атташе Bnovo (системы управления отелями).
А по данным генерального директора системы OtelMS Арнольда Смолькина, количество заселений в гостиницы выросло на 24%. Он также отметил, что гости все чаще предпочитают готовить сами, нежели есть в местах общественного питания при гостиничных объектах. Кроме того, эксперт сообщил, что в Крыму увеличивается число кемпингов и популярность палаточного туризма.
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