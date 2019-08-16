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РИА Новости

Смертельный показ. Как разбивались истребители пилотажных групп России

08:00 16.08.2019 (обновлено: 14:32 16.08.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи"
Многоцелевой истребитель Су-27 пилотажной группы Русские Витязи
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Удар, катапультирование и вспыхнувший купол парашюта — ровно десять лет назад, 16 августа 2009-го, трагически погиб командир пилотажной группы "Русские Витязи" гвардии полковник Игорь Ткаченко. Это произошло при подготовке к авиасалону МАКС-2009. Истребитель Су-27УБ, пилотируемый Ткаченко, столкнулся в воздухе с другим Су-27. Штурман Су27УБ и пилот СУ-27 спаслись. К сожалению, аварии и катастрофы у пилотажников — не редкость: техника и люди слишком часто работают на пределе возможностей. О наиболее известных инцидентах — в материале РИА Новости.

Трагедия в Камрани

Первые потери пилотажная группа "Русские Витязи", сформированная 5 апреля 1991-го, понесла 12 декабря 1995-го. Летчики участвовали в авиашоу на международной выставке вооружений "Лима-95" на малайзийском острове Лангкави. В Россию возвращались пять СУ-27 и транспортный Ил-76.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМероприятия, посвященные 25-летию авиационных групп высшего пилотажа
Мероприятия, посвященные 25-летию авиационных групп высшего пилотажа
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мероприятия, посвященные 25-летию авиационных групп высшего пилотажа
Дозаправиться планировали на авиабазе в Камрани. В тот день погода испортилась. Над авиабазой сгустилась плотная облачность, шел ливень. В таких условиях действует особый порядок посадки группы на аэродром — по одному, с километровой дистанцией между бортами. Но командир Ил-76 генерал-майор Владимир Гребенников приказал приземляться группой.
Два истребителя шли слева от Ил-76 на два-три метра выше, три — справа и на столько же ниже. Видимость минимальная. В какой-то момент в кабине летчиков "Ила" сработала световая и звуковая сигнализация, предупреждающая о сближении воздушного судна с рельефом местности. Гребенников не доложил руководителю полетов о происходящем, не предпринял необходимых действий по предотвращению уменьшения высоты полета и не подал команды ведомым о наборе высоты.
Столкновение самолетов пилотажной группы Frecce Tricolori на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ. 28 августа 1988
24 февраля, 08:00РИА Новости
Ошибка аса. Как погибали лучшие летчики пилотажных групп
В результате при заходе на посадку в условиях плохой видимости три истребителя Су-27, шедших справа от ведущего, врезались в гору в 25 километрах от авиабазы Камрань. Погибли четыре пилота — гвардии полковник Борис Григорьев и гвардии подполковники Николай Гречанов, Николай Кордюков и Александр Сыровой. Виновным в авиакатастрофе суд признал Гребенникова. Его приговорили к шести годам лишения свободы, но освободили в зале суда по амнистии. На месте авиакатастрофы воздвигнут памятник.

Увел от домов

Девятого июня 2016-го группа "Русских Витязей" выполняла показательный полет на церемонии открытия памятника авиаторам России в подмосковном поселке Ашукино. Затем отправилась на базу в Кубинку. Но в трех километрах от места показа у Су-27 крайнего правого ведомого гвардии майора Сергея Еременко отказали оба двигателя, на борту вспыхнул пожар. Истребитель быстро терял высоту.
© РИА Новости / Андрей ЧаплыгинНа месте крушения самолета Су-27 в Подмосковье
На месте крушения самолета Су-27 в Подмосковье
© РИА Новости / Андрей Чаплыгин
На месте крушения самолета Су-27 в Подмосковье
Еременко до последнего боролся с неуправляемым бортом и старался увести машину как можно дальше от жилого сектора. Времени на катапультирование не осталось. Он погиб вместе с самолетом, обломки которого нашли в четырех километрах от поселка Ашукино и в нескольких десятках метров от крайнего дома деревни Мураново.
Следствие установило, что причина катастрофы — техническая неисправность истребителя, который в 2015-м проходил капитальный ремонт. Ровно за месяц до гибели — 9 мая 2016-го — летчик принимал участие в воздушной части Парада Победы.
На месте крушения самолета Су-27 в Подмосковье
9 июня 2016, 12:16РИА Новости
Пилот разбившегося Су-27 сделал все, чтобы отвести самолет от домовВремени на катапультирование у пилота рухнувшего в Подмосковье истребителя не оставалось, после того, как он отвел машину от населенного пункта, сообщает Минобороны РФ.
В сентябре 2016-го в нескольких метрах от дороги, соединяющей деревни Мураново и Артемово, на просеке, оставшейся в лесу после падения самолета Еременко, установили памятный знак. А 9 июня 2017-го на кладбище станицы Кагальницкой Ростовской области, где родился летчик и где его похоронили, открыли памятник.

Столкновение в воздухе

Второго ноября 1999-го два истребителя МиГ-29 группы "Небесные гусары" отрабатывали перехват воздушной цели в сложных метеоусловиях в темное время суток. В учебном бою участвовали майор Вадим Шмигельский и замкомандира группы подполковник Геннадий Авраменко.
Удалившись на 80-100 километров от аэродрома, летчики приступили к выполнению перехвата. Шмигельский должен был выйти в хвост Авраменко и учебно "поразить" цель. Однако в условиях плохой видимости он неправильно определил дистанцию. Из-за неисправности радиолокационного прицельного комплекса и лазерного дальномера пилот атакующего самолета не проконтролировал скорость сближения и расстояние до условного противника. Истребитель Шмигельского врезался в машину Авраменко, задев крылом стабилизатор.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет МиГ-29
При посадке поврежденных истребителей Авраменко потерял управление. Летчик успел катапультироваться и не пострадал, хотя выбросился с парашютом у самой земли. Военный суд Московского гарнизона признал майора Шмигельского виновным и осудил его на три года условно, обязав также возместить 50 тысяч рублей ущерба.
О неисправности радиолокационного прицела на его МиГ-29 летчику сообщили еще на земле, перед вылетом, однако он не придал этому значения.

"Стриж" и чайка

Двадцать седьмого июля 2006-го шестерка истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняла перелет из Кубинки в Тюмень, где 30 июля летчики должны были принять участие в показе в честь Дня города. В Перми приземлились на аэродром "Большое Савино" для дозаправки.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на церемонии открытия V Международного военно-технического форума "Армия-2019"
Выступление авиационной группы высшего пилотажа Стрижи на церемонии открытия V Международного военно-технического форума Армия-2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на церемонии открытия V Международного военно-технического форума "Армия-2019"
Заполнив баки, летчики начали взлетать парами. Внезапно у МиГ-29УБ ведущего второй пары во время разбега резко упала тяга левого двигателя. В этот же момент пилот, полковник Николай Дятел заметил срабатывание сигнализации о пожаре в правом двигателе. Времени на торможение уже не оставалось, и летчик со штурманом катапультировались.
Неуправляемый борт выкатился за пределы полосы, пробил бетонный забор и, сломав шасси, проскользил на фюзеляже еще около 150 метров, остановившись в поле в 450 метрах от торца взлетно-посадочной полосы. Причина неисправности выяснилась сразу — в воздухозаборники двигателей попали чайки. Летчик со штурманом, катапультировавшиеся с нулевой высоты, не пострадали.

Плоский штопор

Второго августа 2015-го в Рязанской области разбился вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" пилотажной группы "Беркуты", принимавший участие в авиапоказе на конкурсе "Авиадартс". Группа выполняла фигуру высшего пилотажа "Роспуск". Внезапно одна из машин вошла в плоский штопор и, вращаясь вокруг своей оси, рухнула на землю.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВертолет Ми-28 потерпел крушение в Рязанской области
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Рязанской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Рязанской области
Вертолет загорелся. Один из пилотов — полковник Игорь Бутенко — погиб, второй — старший лейтенант Александр Клетнов — сумел выбраться из горящей машины и остался жив. Врачи диагностировали у него перелом нижних шейных и грудных позвонков.
Как рассказал тогда журналистам главнокомандующий ВВС России генерал-полковник Виктор Бондарев, причиной ЧП послужил отказ системы управления и гидросистемы вертолета. До выяснения подробностей катастрофы полеты всех машин Ми-28Н были приостановлены.
Боевой вертолет нового поколения Ми-28Н. Архивное фото
2 августа 2015, 13:08РИА Новости
Минобороны: вертолет Ми-28 упал, выполняя программу высшего пилотажаКак сообщает управление пресс-службы и информации Минобороны России, вертолет вошел в плоский штопор и совершил жесткую посадку, выполняя программу высшего пилотажа. При крушении погиб один из пилотов.
Игорь Бутенко летал на позиции крайнего ведомого. Его налет составлял 2998 часов. Имел правительственные награды: орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарности и был награжден почетной грамотой президента России.
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Русские ВитязиМиГ-29Су-27Безопасность
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