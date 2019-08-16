Смертельный показ. Как разбивались истребители пилотажных групп России

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Удар, катапультирование и вспыхнувший купол парашюта — ровно десять лет назад, 16 августа 2009-го, трагически погиб командир пилотажной группы "Русские Витязи" гвардии полковник Игорь Ткаченко. Это произошло при подготовке к авиасалону МАКС-2009. Истребитель Су-27УБ, пилотируемый Ткаченко, столкнулся в воздухе с другим Су-27. Штурман Су27УБ и пилот СУ-27 спаслись. К сожалению, аварии и катастрофы у пилотажников — не редкость: техника и люди слишком часто работают на пределе возможностей. О наиболее известных инцидентах — в материале РИА Новости.

Трагедия в Камрани

Первые потери пилотажная группа "Русские Витязи", сформированная 5 апреля 1991-го, понесла 12 декабря 1995-го. Летчики участвовали в авиашоу на международной выставке вооружений "Лима-95" на малайзийском острове Лангкави. В Россию возвращались пять СУ-27 и транспортный Ил-76.

Дозаправиться планировали на авиабазе в Камрани. В тот день погода испортилась. Над авиабазой сгустилась плотная облачность, шел ливень. В таких условиях действует особый порядок посадки группы на аэродром — по одному, с километровой дистанцией между бортами. Но командир Ил-76 генерал-майор Владимир Гребенников приказал приземляться группой.

Два истребителя шли слева от Ил-76 на два-три метра выше, три — справа и на столько же ниже. Видимость минимальная. В какой-то момент в кабине летчиков "Ила" сработала световая и звуковая сигнализация, предупреждающая о сближении воздушного судна с рельефом местности. Гребенников не доложил руководителю полетов о происходящем, не предпринял необходимых действий по предотвращению уменьшения высоты полета и не подал команды ведомым о наборе высоты.

В результате при заходе на посадку в условиях плохой видимости три истребителя Су-27, шедших справа от ведущего, врезались в гору в 25 километрах от авиабазы Камрань. Погибли четыре пилота — гвардии полковник Борис Григорьев и гвардии подполковники Николай Гречанов, Николай Кордюков и Александр Сыровой. Виновным в авиакатастрофе суд признал Гребенникова. Его приговорили к шести годам лишения свободы, но освободили в зале суда по амнистии. На месте авиакатастрофы воздвигнут памятник.

Увел от домов

Девятого июня 2016-го группа "Русских Витязей" выполняла показательный полет на церемонии открытия памятника авиаторам России в подмосковном поселке Ашукино. Затем отправилась на базу в Кубинку. Но в трех километрах от места показа у Су-27 крайнего правого ведомого гвардии майора Сергея Еременко отказали оба двигателя, на борту вспыхнул пожар. Истребитель быстро терял высоту.

Еременко до последнего боролся с неуправляемым бортом и старался увести машину как можно дальше от жилого сектора. Времени на катапультирование не осталось. Он погиб вместе с самолетом, обломки которого нашли в четырех километрах от поселка Ашукино и в нескольких десятках метров от крайнего дома деревни Мураново.

Следствие установило, что причина катастрофы — техническая неисправность истребителя, который в 2015-м проходил капитальный ремонт. Ровно за месяц до гибели — 9 мая 2016-го — летчик принимал участие в воздушной части Парада Победы.

В сентябре 2016-го в нескольких метрах от дороги, соединяющей деревни Мураново и Артемово, на просеке, оставшейся в лесу после падения самолета Еременко, установили памятный знак. А 9 июня 2017-го на кладбище станицы Кагальницкой Ростовской области, где родился летчик и где его похоронили, открыли памятник.

Столкновение в воздухе

Второго ноября 1999-го два истребителя МиГ-29 группы "Небесные гусары" отрабатывали перехват воздушной цели в сложных метеоусловиях в темное время суток. В учебном бою участвовали майор Вадим Шмигельский и замкомандира группы подполковник Геннадий Авраменко.

Удалившись на 80-100 километров от аэродрома, летчики приступили к выполнению перехвата. Шмигельский должен был выйти в хвост Авраменко и учебно "поразить" цель. Однако в условиях плохой видимости он неправильно определил дистанцию. Из-за неисправности радиолокационного прицельного комплекса и лазерного дальномера пилот атакующего самолета не проконтролировал скорость сближения и расстояние до условного противника. Истребитель Шмигельского врезался в машину Авраменко, задев крылом стабилизатор.

При посадке поврежденных истребителей Авраменко потерял управление. Летчик успел катапультироваться и не пострадал, хотя выбросился с парашютом у самой земли. Военный суд Московского гарнизона признал майора Шмигельского виновным и осудил его на три года условно, обязав также возместить 50 тысяч рублей ущерба.

О неисправности радиолокационного прицела на его МиГ-29 летчику сообщили еще на земле, перед вылетом, однако он не придал этому значения.

"Стриж" и чайка

Двадцать седьмого июля 2006-го шестерка истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняла перелет из Кубинки в Тюмень, где 30 июля летчики должны были принять участие в показе в честь Дня города. В Перми приземлились на аэродром "Большое Савино" для дозаправки.

Заполнив баки, летчики начали взлетать парами. Внезапно у МиГ-29УБ ведущего второй пары во время разбега резко упала тяга левого двигателя. В этот же момент пилот, полковник Николай Дятел заметил срабатывание сигнализации о пожаре в правом двигателе. Времени на торможение уже не оставалось, и летчик со штурманом катапультировались.

Неуправляемый борт выкатился за пределы полосы, пробил бетонный забор и, сломав шасси, проскользил на фюзеляже еще около 150 метров, остановившись в поле в 450 метрах от торца взлетно-посадочной полосы. Причина неисправности выяснилась сразу — в воздухозаборники двигателей попали чайки. Летчик со штурманом, катапультировавшиеся с нулевой высоты, не пострадали.

Плоский штопор

Второго августа 2015-го в Рязанской области разбился вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" пилотажной группы "Беркуты", принимавший участие в авиапоказе на конкурсе "Авиадартс". Группа выполняла фигуру высшего пилотажа "Роспуск". Внезапно одна из машин вошла в плоский штопор и, вращаясь вокруг своей оси, рухнула на землю.

Вертолет загорелся. Один из пилотов — полковник Игорь Бутенко — погиб, второй — старший лейтенант Александр Клетнов — сумел выбраться из горящей машины и остался жив. Врачи диагностировали у него перелом нижних шейных и грудных позвонков.

Как рассказал тогда журналистам главнокомандующий ВВС России генерал-полковник Виктор Бондарев, причиной ЧП послужил отказ системы управления и гидросистемы вертолета. До выяснения подробностей катастрофы полеты всех машин Ми-28Н были приостановлены.