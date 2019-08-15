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РИА Новости

СМИ сообщили о планах "новой церкви" Украины сменить главу

23:52 15.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
По данным издания, в церковных кругах считают Епифания неэффективным руководителем, поэтому ему на смену ищут более "волевого и авторитетного" лидера.
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"Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича, который пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви", - рассказал собеседник портала.
Как отмечает "СТРАНА.ua", в "новой церкви" недовольны тем, что Епифаний не смог сохранить поддержку церкви государством в условиях смены власти на Украине.

"Новая церковь" Украины

В декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый "объединительный собор", на котором была образована "новая церковь" Украины. Это произошло в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.
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Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
В начале января Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.
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В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев раскольник Филарет Денисенко заявил, что "новая церковь" разделилась, и обвинил Думенко в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках так называемого "объединительного собора".
В среду стало известно, что неканоническая украинская автокефальная православная церковь официально прекратила свое существование и присоединилась к "новой церкви" Украины.
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Ситуация вокруг УПЦНовости - Религия и мировоззрениеУкраина
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