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РИА Новости

Жители Адена на юге Йемена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов

23:32 15.08.2019
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© AFP 2019 / Mohammed HuwaisЙеменские cторонники движения шиитов-хуситов с портретом лидера группировки "Ансар Алла" Абдул-Малика ибн Бадр ад-Дин аль-Хуси
Йеменские cторонники движения шиитов-хуситов с портретом лидера группировки Ансар Алла Абдул-Малика ибн Бадр ад-Дин аль-Хуси
© AFP 2019 / Mohammed Huwais
Йеменские cторонники движения шиитов-хуситов с портретом лидера группировки "Ансар Алла" Абдул-Малика ибн Бадр ад-Дин аль-Хуси. Архивное фото
ДОХА, 15 авг - РИА Новости. Жители юга Йемена вышли в четверг на демонстрацию в поддержку захватившего власть в Адене Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны, сообщил йеменский новостной портал "Аден аль-гад".
Участники акции в поддержку сепаратистов заявили, что "предпринятые южными силами действия для защиты народа и обеспечения безопасности были необходимыми", а главе совета Айдарусу аз-Зубейди "выпала историческая задача от имени народа создать государство на юге Йемена".
Члены южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
14 августа, 19:13РИА Новости
Власти Йемена выдвинули условие для начала диалога с сепаратистами
Они призвали международное сообщество и арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией "передать управление югом южанам через Переходный совет и уважать желание жителей юга в их требовании независимости".
В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами, с 2015 года на стороне властей выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден. В 2017 году в Адене был параллельно создан сепаратистский Переходный совет Южного Йемена во главе с уволенным губернатором провинции Аден аз-Зубейди. 7 августа начались столкновения сил Хади и переходного совета, уже 40 человек погибли, 260 были ранены, сам Хади улетел в Эр-Рияд.
Южный регион страны с населением 4 миллиона человек добивается независимости и возвращения статус-кво, существовавшего до объединения севера и юга в 1990 году в единое государство, во главе которого встал президент Северного Йемена Али Абдалла Салех. Сепаратистские тенденции вылились в 1994 году в вооруженное противостояние армейских частей севера и юга, закончившееся победой северян.
Город Аден, Йемен
Вчера, 19:11РИА Новости
МИД Йемена заявил о прекращении работы в Адене из-за действий сепаратистов
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