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РИА Новости

Генпрокуратура Украины заподозрила задержанного замминистра в мошенничестве

23:29 15.08.2019
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© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Украины подозревает задержанного замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака в мошенничестве, сообщил в четверг представитель Генпрокуратуры Денис Иванов.
Накануне пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников минкультуры для принятия заказных решений".
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"На сегодня продолжаются первоочередные следственные действия, в том числе обыски, допросы ключевых свидетелей по делу. В данный момент (Грымчаку) было сообщено о подозрении по статье ... "мошенничество, завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах", - заявил Иванов, трансляцию вел телеканал "Наш".
По его словам, решение о избрании меры пресечения будет принято позже, продолжается допрос Грымчака. Статья предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Адвокат Грымчака Дмитрий Мельник сообщил, что меру пресечения его подзащитному может избрать суд в Киеве или в Чернигове.
Аналогичное подозрение, как сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook, генпрокуратура вручила помощнику Грымчака Игорю Овдиенко.
Грымчак назначен на должность замминистра "временно оккупированных" территорий в марте 2017 года.
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