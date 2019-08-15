Генпрокуратура Украины заподозрила задержанного замминистра в мошенничестве

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Украины подозревает задержанного замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака в мошенничестве, сообщил в четверг представитель Генпрокуратуры Денис Иванов.

Накануне пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников минкультуры для принятия заказных решений".

"На сегодня продолжаются первоочередные следственные действия, в том числе обыски, допросы ключевых свидетелей по делу. В данный момент (Грымчаку) было сообщено о подозрении по статье ... "мошенничество, завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах", - заявил Иванов, трансляцию вел телеканал "Наш".

По его словам, решение о избрании меры пресечения будет принято позже, продолжается допрос Грымчака. Статья предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Адвокат Грымчака Дмитрий Мельник сообщил, что меру пресечения его подзащитному может избрать суд в Киеве или в Чернигове.

Аналогичное подозрение, как сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook , генпрокуратура вручила помощнику Грымчака Игорю Овдиенко.