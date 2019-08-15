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РИА Новости

Автора фото с ехавшими на полу автобуса детьми заподозрили в постановке

23:20 15.08.2019 (обновлено: 23:21 15.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Автобус с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Распространившая резонансные фото с детьми, ехавшими из Крыма на полу автобуса, Анастасия Баканова отвергла обвинения в постановочном характере фотографий.
Фотографии детей вызвали общественный резонанс. Саратовский главк МВД сообщал, что вечером в субботу на трассе в Хвалынском районе Саратовской области задержали микроавтобус Mercedes, в котором в Челябинск везли 17 детей в возрасте от 14 до 17 лет и одного 18-летнего подростка. Оказалось, что автобус технически не предназначен для междугородних рейсов, отсутствовали лицензия на перевозку пассажиров и документы для перевозки групп детей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
13 августа, 15:36РИА Новости
СК проверит инцидент с нелегальной перевозкой детей в Челябинск
Организатор детского отдыха Андрей Муравьев заявил РИА Новости, что на самом деле дети ехали на сиденьях, а фотографии, где они лежат полу, якобы сделаны по просьбе матери одного из них во время стоянки. По его словам, фотографии делала одна из матерей, сопровождавших группу, у которой еще на пути в Крым возник конфликт с водителем. Организатор в разговоре с РИА Новости признал, что не проверил документы перевозчика перед поездкой. Проверку начали челябинская прокуратура и саратовское СУСК, которое сообщило, что, по предварительным данным, те подростки, кому не хватило места в микроавтобусе, сидели на полу.
"Какой мне смысл создавать фейковые фотографии? Я адекватный человек и понимаю, что этим будут заниматься следственные органы, с детьми будут работать психологи. Они выяснят, были это фейковые кадры или настоящие. Я видела, какое было скотское отношение к детям, и никто ни за что не отвечает. Я не жалею, что подняла шумиху. Может быть, на следующий год уберегу многих других детей от этого", - сказала РИА Новости Баканова.
Она заявила, что намерена обратиться в суд из-за ненадлежащего качества предоставленной услуги. "С организатором поездки мы обязательно встретимся в суде", - отметила Баканова агентству.
Дети после осмотра медиками уже доставлены в Челябинск на комфортабельном автобусе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.
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ЧелябинскСаратовская областьКрымРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Раз не хватало мест с самого начала поездки, то какого Вы, как взрослый человек, тем более Мама, поехали куда-то при таком раскладе. Если видите , что перевозчик не соответствует нормам безопасности , то нужно было возмущаться сразу, а не потом. Вы такой же соучастник нарушения .
16 августа, 04:25
Андрей Шишкин
1100000
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