Автора фото с ехавшими на полу автобуса детьми заподозрили в постановке

Фотографии детей вызвали общественный резонанс. Саратовский главк МВД сообщал, что вечером в субботу на трассе в Хвалынском районе Саратовской области задержали микроавтобус Mercedes, в котором в Челябинск везли 17 детей в возрасте от 14 до 17 лет и одного 18-летнего подростка. Оказалось, что автобус технически не предназначен для междугородних рейсов, отсутствовали лицензия на перевозку пассажиров и документы для перевозки групп детей.

Организатор детского отдыха Андрей Муравьев заявил РИА Новости, что на самом деле дети ехали на сиденьях, а фотографии, где они лежат полу, якобы сделаны по просьбе матери одного из них во время стоянки. По его словам, фотографии делала одна из матерей, сопровождавших группу, у которой еще на пути в Крым возник конфликт с водителем. Организатор в разговоре с РИА Новости признал, что не проверил документы перевозчика перед поездкой. Проверку начали челябинская прокуратура и саратовское СУСК, которое сообщило, что, по предварительным данным, те подростки, кому не хватило места в микроавтобусе, сидели на полу.