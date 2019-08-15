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РИА Новости

Учителя рассказали о характере второго пилота аварийно севшего А321

23:18 15.08.2019
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© Фото : аккаунт Евгения Куйвашева в InstagramВторой пилот Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Георгий Мурзин
Второй пилот Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Георгий Мурзин
© Фото : аккаунт Евгения Куйвашева в Instagram
Второй пилот Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Георгий Мурзин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Педагоги второго пилота А321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в поле в Подмосковье, рассказали, что мужчина отличался чувством ответственности и мечтал работать в авиации, сообщает департамент образования администрации города Екатеринбурга.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 74 человека, в том числе 19 детей.
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По данным "Уральских авиалиний", управлял воздушным судном екатеринбуржец Дамир Юсупов, вторым пилотом был 23-летний Георгий Мурзин.
"Георгий всегда мечтал связать свою судьбу с авиацией, тем более, что пример был перед глазами. Родители – сотрудники авиакомпании "Уральские авиалинии", – приводятся в сообщении слова его бывшей классной руководительницы Светланы Гориновой.
Как отметила педагог, Георгий с младших классов был ответственным из-за того, что родители часто находились в длительных командировках, также он никогда ни с кем не конфликтовал, был приветлив и доброжелателен.
"Сам Георгий не хочет комментировать произошедшее и просит не говорить о нем много. Скромность и немногословность – это еще одни качества, которые ему присущи. Школа же гордится таким выпускником и мужчиной с большой буквы", – добавила еще один классный руководитель Мурзина Елена Фадичева.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьПроисшествия
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