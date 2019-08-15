Учителя рассказали о характере второго пилота аварийно севшего А321

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Педагоги второго пилота А321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в поле в Подмосковье, рассказали, что мужчина отличался чувством ответственности и мечтал работать в авиации, сообщает департамент образования администрации города Екатеринбурга.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 74 человека, в том числе 19 детей.

По данным "Уральских авиалиний", управлял воздушным судном екатеринбуржец Дамир Юсупов, вторым пилотом был 23-летний Георгий Мурзин.

"Георгий всегда мечтал связать свою судьбу с авиацией, тем более, что пример был перед глазами. Родители – сотрудники авиакомпании "Уральские авиалинии", – приводятся в сообщении слова его бывшей классной руководительницы Светланы Гориновой.

Как отметила педагог, Георгий с младших классов был ответственным из-за того, что родители часто находились в длительных командировках, также он никогда ни с кем не конфликтовал, был приветлив и доброжелателен.