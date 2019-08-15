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РИА Новости

В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис

23:11 15.08.2019
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© AFP 2019 / VINCE BUCCIБиохимик, лауреат Нобелевской премии Кэри Муллис
Биохимик, лауреат Нобелевской премии Кэри Муллис
© AFP 2019 / VINCE BUCCI
Биохимик, лауреат Нобелевской премии Кэри Муллис. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американский биохимик Кэри Муллис, получивший Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК, скончался в возрасте 74 лет, пишет газета New York Times.
Супруга Нэнси Косгроув Муллис сообщила, что ученый умер 7 августа в своем доме в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич. Причиной смерти стала сердечная и респираторная недостаточность из-за осложнений после пневмонии.
Муллис в 1993 году разделил Нобелевскую премию с британским ученым Майком Смитом.
Исследователь был известен неординарными взглядами и стилем жизни. После защиты диссертации он временно покинул науку, чтобы заняться писательской деятельностью.
Когда в 1995 году адвокаты футболиста О. Джея Симпсона, обвинявшегося в убийстве, пригласили ученого выступить в качестве эксперта на процессе, сторона обвинения дала понять, что поставит под вопрос его показания в связи с известными фактами употребления алкоголя и наркотиков Муллисом. Ученый в суде так и не появился.
В 1998 году была опубликована автобиография Муллиса "Танцующий обнаженным на поле разума", в которой, в частности, он отрицал связь между ВИЧ и СПИДом.
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