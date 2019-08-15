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РИА Новости

Правозащитники будут присутствовать на участках в единый день голосования

22:54 15.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбиратели в единый день голосования
Избиратели в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Избиратели в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Представители мониторинговой рабочей группы при Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в единый день голосования будут объезжать избирательные участки в регионах РФ, общаться с избирателями, наблюдателями и разрешать конфликтные ситуации, рассказал РИА Новости федеральный координатор российской ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) Роман Коломойцев.
"Будут созданы мобильные группы из участников мониторинговой группы (СПЧ), которые включают в себя и представителей СПЧ, и разных общественных объединений. Они объезжают участки, общаются с наблюдателями, с участниками выборов. Потом, если поступают какие-то сигналы, то они выезжают на места... и стараются разрешить ситуацию, снять те вопросы, напряжения, которые возникают, используя свой авторитет", - рассказал Коломойцев, уточнив, что такие группы правозащитников будут работать в разных регионах РФ, где 8 сентября состоятся выборы.
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Коломойцев также сообщил, что в четверг в Москве состоялось организационное заседание региональной мониторинговой рабочей группы по Москве при СПЧ. Он добавил, что в заседании приняли участие представители разных организаций и различных "спектров общественно-политической жизни". По его словам, члены группы договорились вместе следить за ситуацией в Москве как до единого дня голосования, так и во время, чтобы "ничего не мешало волеизъявлению граждан".
Коломойцев также рассказал, что на заседании было принято решение о проверке сообщений, поступающих через карту нарушений "Голоса". По его словам, участники мониторинговой группы будут выезжать на места, фотографировать и фиксировать информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть нарушения, о которых поступила информация. Коломойцев отметил, что такая практика будет применяться впервые.
Член СПЧ Игорь Борисов считает немаловажным в достигнутом соглашении, что все сообщения, которые будут приходить по разным каналам в мониторинговую группу, они попытаются проверять силами волонтеров.
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"Было такое подтверждение как раз от студенческого сообщества, от педагогов, что далеко не все наше подрастающее поколение готово и считает правильным выходить на уличные публичные акции протеста. Очень много ребят, которые готовы работать в нормальном цивилизованном режиме в рамках действующего законодательства. Как раз вот эта молодежь будет готова выезжать в качестве мобильной мониторинговой рабочей группы на выезды по сигналам и обращениям в мониторинговую группу", - пояснил он РИА Новости.
Борисов отметил, что если "все пойдет правильно", то мониторинговая группа выйдет на более объективное информирование общества по проблематике организации выборов.
"То есть у нас, если все нормально организуется по работе, многократно уменьшатся фейковые сообщения, которые зачастую попадают в информационное пространство. До выхода и обнародования данных сообщений мы попытаемся их проверять на месте с выездом уже представителей общественности, потому что по-разному ведут себя участники избирательного процесса, различные общественные организации, которые включились в работу РМРГ", - заключил он.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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