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РИА Новости

В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков

22:52 15.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРига
Рига
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рига. Архивное фото
РИГА, 15 авг — РИА Новости. Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
"Решение связано с тем, что Европейский центральный банк в четверг пришел к выводу, что PNB Banka может столкнуться с финансовыми трудностями", - сказано в сообщении.
Решение комиссии предусматривает, что с 21.00 (время совпадает с московским) 15 августа банк обязан прекратить предоставление финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов.
"Такое решение было принято, чтобы не допустить оттока денежных средств из банка. Это означает, что с этого момента работа платежных карт, банкоматов и интернет-банков PNB приостановлена", - сказано в сообщении комиссии.
По размеру активов в конце 2018 года PNB Banka занимал шестое место в Латвии.
Рига. Архивное фото
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