В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков

РИГА, 15 авг — РИА Новости. Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.

"Решение связано с тем, что Европейский центральный банк в четверг пришел к выводу, что PNB Banka может столкнуться с финансовыми трудностями", - сказано в сообщении.

Решение комиссии предусматривает, что с 21.00 (время совпадает с московским) 15 августа банк обязан прекратить предоставление финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов.

"Такое решение было принято, чтобы не допустить оттока денежных средств из банка. Это означает, что с этого момента работа платежных карт, банкоматов и интернет-банков PNB приостановлена", - сказано в сообщении комиссии.