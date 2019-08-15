В Москве трое пострадали при наезде на автобусную остановку

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Водитель и двое пассажиров пострадали при наезде легкового автомобиля на автобусную остановку в районе Китай-города в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.

Ранее в ГИБДД сообщили, что автомобиль выехал на автобусную остановку у дома № 2 на Старой площади в Москве.

"Легковой автомобиль Skoda въехал в автобусную остановку. Пострадали водитель и двое пассажиров. Их на месте происшествия осматривают медики", - рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Позже в пресс-службе столичного департамента здравоохранения РИА Новости сообщили, что все пострадавшие госпитализированы.

"На место ДТП в центре Москвы в течение 8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали три человека, водитель и два пассажира. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии доставлены в городские больницы", - рассказали в пресс-службе.