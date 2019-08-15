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РИА Новости

В Москве трое пострадали при наезде на автобусную остановку

22:50 15.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Водитель и двое пассажиров пострадали при наезде легкового автомобиля на автобусную остановку в районе Китай-города в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Ранее в ГИБДД сообщили, что автомобиль выехал на автобусную остановку у дома № 2 на Старой площади в Москве.
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"Легковой автомобиль Skoda въехал в автобусную остановку. Пострадали водитель и двое пассажиров. Их на месте происшествия осматривают медики", - рассказал собеседник агентства.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Позже в пресс-службе столичного департамента здравоохранения РИА Новости сообщили, что все пострадавшие госпитализированы.
"На место ДТП в центре Москвы в течение 8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали три человека, водитель и два пассажира. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии доставлены в городские больницы", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что в настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни пострадавших нет.
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