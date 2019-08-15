Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ключи шифрования в московской системе онлайн-голосования действительно недостаточно стойкие, но к сентябрьским выборам в городской парламент их усилят, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.

"Мы отчасти разделяем мнение, представленное в докладе. Действительно, приватный ключ 256х3 не обеспечивает достаточную стойкость шифрования. Но такое применение было использовано только во время испытательного периода. В течение ближайших двух дней длина ключа будет изменена на 1024 бит", - сказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что взломать схему шифрования не удалось.

"Мы специально выкладываем открытый ключ и зашифрованные голоса, чтобы их попытались расшифровать до публикации закрытого ключа. Взять закрытый ключ и последовательно расшифровать закодированные голоса можно и за 20, и за пять минут, но задача была не в этом", - сообщили в пресс-службе.

Ведомство внимательно следит за мнением IT-сообщества. В планах не только изменить длину ключа, но и перейти на другой принцип формирования случайных элементов кода.

"Он будет основан, как правильно отметил наш французский коллега, на уникальных транзакциях из самого браузера пользователя, а не на генераторе случайных чисел", - заключили в департаменте.