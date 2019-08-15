Либертарианская партия отказалась от проведения митинга 25 августа в Москве

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Либертарианская партия отказалась от проведения митинга 25 августа в центре Москвы, сказала ее пресс-секретарь Дарья Петрушенко.

Ранее партия подала в мэрию Москвы заявление на согласование шествия по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа. Власти предложили провести митинг без шествия на Сахарова, сообщил РИА Новости первый замглавы департамента региональной безопасности столицы Василий Олейник, либертарианцы согласились.