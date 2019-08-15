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РИА Новости

Либертарианская партия отказалась от проведения митинга 25 августа в Москве

22:29 15.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Либертарианская партия отказалась от проведения митинга 25 августа в центре Москвы, сказала ее пресс-секретарь Дарья Петрушенко.
Ранее партия подала в мэрию Москвы заявление на согласование шествия по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа. Власти предложили провести митинг без шествия на Сахарова, сообщил РИА Новости первый замглавы департамента региональной безопасности столицы Василий Олейник, либертарианцы согласились.
"Мы отказались от проведения митинга", - сообщила собеседница.
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