Либертарианская партия отказалась от проведения митинга 25 августа в Москве

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Либертарианская партия отказалась от проведения митинга 25 августа в центре Москвы, сказала ее пресс-секретарь Дарья Петрушенко.
Ранее партия подала в мэрию Москвы заявление на согласование шествия по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа. Власти предложили провести митинг без шествия на Сахарова, сообщил РИА Новости первый замглавы департамента региональной безопасности столицы Василий Олейник, либертарианцы согласились.
"Мы отказались от проведения митинга", - сообщила собеседница.