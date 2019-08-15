Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытке подорвать экономику США

Накануне индексы американских бирж резко снизились на опасениях относительно дальнейшего роста экономики США и Германии, а также торговой войны США с КНР. Трамп отреагировал на это, заявив, что экономика США по-прежнему сильна, и в нее текут потоки новых инвестиций. При этом Трамп раскритиковал американский центробанк - Федеральную резервную систему - за слишком медленное, по его мнению, снижение учетной ставки.