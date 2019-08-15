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РИА Новости

Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытке подорвать экономику США

22:12 15.08.2019 (обновлено: 22:35 15.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ с помощью "фейковых новостей" пытаются подорвать экономику США, чтобы навредить ему лично.
"Фейковые новостные СМИ делают все, что в их силах, чтобы вызвать крах экономики, потому что они думают, что это будет плохо для меня и для моего переизбрания. Но у них есть проблема - экономика слишком сильная, и мы скоро одержим большую победу по торговле, все это знают, включая Китай!" - написал Трамп в Twitter.
Накануне индексы американских бирж резко снизились на опасениях относительно дальнейшего роста экономики США и Германии, а также торговой войны США с КНР. Трамп отреагировал на это, заявив, что экономика США по-прежнему сильна, и в нее текут потоки новых инвестиций. При этом Трамп раскритиковал американский центробанк - Федеральную резервную систему - за слишком медленное, по его мнению, снижение учетной ставки.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
12 августа, 08:00РИА Новости
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
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Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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