В Кисловодске потушили пожар в обувном цехе

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Пожар в обувном цехе в Кисловодске на площади 300 квадратных метров потушен, сообщает администрация города.

Пожар в обувном цехе в Кисловодске в районе улицы Промышленной начался днем и охватил 300 квадратных метров, вскоре возгорание было локализовано.

"Благодаря слаженным и умелым действиям пожарных возгорание ликвидировано. Площадь тушения составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.