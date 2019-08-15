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РИА Новости

В Кисловодске потушили пожар в обувном цехе

22:10 15.08.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Пожар в обувном цехе в Кисловодске на площади 300 квадратных метров потушен, сообщает администрация города.
Пожар в обувном цехе в Кисловодске в районе улицы Промышленной начался днем и охватил 300 квадратных метров, вскоре возгорание было локализовано.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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"Благодаря слаженным и умелым действиям пожарных возгорание ликвидировано. Площадь тушения составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что когда прибыли пожарные, горел мусор, затем огонь перекинулся на хозяйственную постройку и гараж. "За зданием мебельной фабрики по Промышленной, 14, расположен цех по изготовлению тапочек. Предположительно, в нем произошло возгорание. Также горел склад с поролоном", - уточняют власти.
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