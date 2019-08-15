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РИА Новости

В Иерусалиме двое подростков напали с ножом на полицейского

22:07 15.08.2019 (обновлено: 22:35 15.08.2019)
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг - РИА Новости. Двое арабских подростков напали с ножами на израильского полицейского в историческом центре Иерусалима и были нейтрализованы ответным огнем, сообщили правоохранительные органы.
Местные СМИ пишут, что один из нападавших убит, второй ранен. Ранение средней тяжести также получил атакованный ими полицейский.
"Один офицер полиции получил ранение средней тяжести при нападении с применением холодного оружия в иерусалимском Старом городе. Двое террористов застрелены в результате быстрых ответных действий полиции", - написал в Twitter пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.
Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как подростки накидываются с ножами на полицейского и сбивают его с ног. Его сослуживцы практически в упор несколько раз стреляют по нападавшим из пистолетов, и те остаются лежать на мостовой.
Нападение произошло в Старом городе - обнесенном стеной историческом центре Иерусалима, куда ежедневно стекаются тысячи паломников и туристов со всего мира.
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