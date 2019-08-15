Американский эксперт похвалил экипаж экстренно севшего в поле лайнера A321

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Российские пилоты, посадившие аварийный лайнер A321 на поле в Подмосковье, сработали блестяще, сказал РИА Новости американский эксперт в области авиации, бывший инженер по безопасности фирмы Boeing Тодд Кертис.

"После изучения сообщений (об инциденте) мне представляется, что пилоты среагировали блестяще", - сказал Кертис.

"Все современные лайнеры, включая А321, сконструированы таким образом, чтобы продолжать полет и безопасно приземлиться, если даже потеряна вся тяга двигателей на самом важном этапе полета - на взлете. Похоже, что экипаж выполнил приземление примерно в 1 километре от конца взлетно-посадочной полосы. Так что любые действия, которые предпринял экипаж, должны были быть реализованы очень быстро после столкновения", - пояснил эксперт.

"В нынешнем случае я уверен, что, когда расследование завершится, оно отметит принятие решений экипажем как одну из ключевых причин того, что этот инцидент не стал трагедией", - сказал Кертис.