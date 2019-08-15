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РИА Новости

В "Яндексе" ответили на предложение ЕР изменить алгоритм подбора новостей

21:32 15.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Топ "Яндекс.Новостей" собирается автоматически из сообщений лицензированных СМИ, их заголовки и фрагменты показываются в неизменном виде, алгоритм агрегатора прозрачен, заявили РИА Новости в "Яндексе", комментируя предложение фракции "Единая Россия" пересмотреть алгоритма подбора новостей в агрегаторе.
Первый замглавы думской фракции ЕР Андрей Исаев в среду заявил, что депутаты в сентябре пригласят представителей новостных агрегаторов, которые выводят в новостные "топы" недостоверную информацию. В четверг его коллега Адальби Шхагошев сообщил, что предложил главе "Яндекса" Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе.
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"Напомним, что у "Яндекс.Новостей" нет редакции, все новости собираются автоматически из сообщений СМИ с лицензией, их заголовки и фрагменты показываются в топе в неизменном виде. Наш алгоритм прозрачен, а факторы, влияющие на попадание новостей в топ, есть в открытом доступе. Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ", - ответили в пресс-службе компании.
Предложение ЕР последовало за появлением в среду в новостном топе "Яндекса" сообщений об инициативе по запрету использования старых автомобилей. В "Единой России" позже заявили, что категорически не поддерживают эту инициативу. Однако, обратил внимание Исаев, в новостных агрегаторах продолжал висеть прежний заголовок.
В "Яндексе" сказали, что в новостном топе эти сообщения были лишь из-за того, что СМИ, несмотря на опровержение указанной информации, продолжали тиражировать первоначальное сообщение.
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"14 августа в СМИ появилась информация об инициативе одного из депутатов Государственной думы, которая вызвала большой общественный резонанс. Позже появилось несколько одиночных сообщений о том, что депутат объяснила идею своей инициативы, но большая часть СМИ не дали опровержения и продолжали писать про изначальную новость. В этом и всех других случаях сервис "Яндекс.Новости" дословно цитирует заголовки прессы и прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ", - заявили в компании.
В четверг спикер ГД Вячеслав Володин провел встречу с Исаевым, где обсуждали этот вопрос. Володин заявил, что тема искажения заголовков в новостных агрегаторах будет обсуждаться на внеочередном заседании совета палаты 19 августа.
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ЯндексАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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