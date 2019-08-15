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РИА Новости

Додон надеется встретиться с Путиным для обсуждения газовых вопросов

21:21 15.08.2019 (обновлено: 21:22 15.08.2019)
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется в конце августа - начале сентября встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить газовые вопросы.
"В конце августа - начале сентября уже точно запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, сейчас оговариваются наши повестки, поскольку много событий и у нас, и у них. Точно не позднее 10 сентября у меня состоится встреча с Путиным в рамках рабочего визита, обсуждаться в том числе будут вопросы экспорта и газа", - заявил Додон в эфире телеканала Moldova 1.
Также президент Молдавии планирует отправиться в Польшу на церемонию, посвященную началу Второй Мировой войны, в сентябре он поедет в Брюссель и Нью-Йорк, чтобы выступить на заседании ГА ООН. Кроме того, в сентябре в Кишиневе пройдет второй Молдавско-Российский экономический форум, ожидается, что в нем примет участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Президент Молдовы Игорь Додон во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам встречи в Кремле. 17 января 2016
14 августа, 18:47РИА Новости
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