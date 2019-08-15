Додон надеется встретиться с Путиным для обсуждения газовых вопросов

Также президент Молдавии планирует отправиться в Польшу на церемонию, посвященную началу Второй Мировой войны, в сентябре он поедет в Брюссель и Нью-Йорк, чтобы выступить на заседании ГА ООН. Кроме того, в сентябре в Кишиневе пройдет второй Молдавско-Российский экономический форум, ожидается, что в нем примет участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак.