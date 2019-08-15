Момент попадания птиц в двигатель самолета А321 попал на видео

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Момент попадания птиц в двигатель самолета А321, экстренно приземлившегося в Жуковском, попал на видео. Эксклюзивные кадры опубликовало видеоагентство Ruptly.

На записи видно, как сразу после взлета под крылом лайнера вспыхнул огонь.

Жесткая посадка в кукурузном поле

Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь.

Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.

Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. После инцидента 76 человек, в том числе 19 детей, обратились за медицинской помощью.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, также для расследования сформирована специальная комиссия.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ближайшее время экипаж самолета представят к госнаградам.