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РИА Новости

Прибывшие в Крым пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке

21:09 15.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье
Пассажиры самолета А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, который совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пассажиры самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Первые пассажиры с аварийно севшего самолета в Подмосковье прибыли другим рейсом в Симферополь и рассказали о случившемся, передает корреспондент РИА Новости.
Первые семь пассажиров вылетели из Жуковского в Симферополь в 16.40, еще 65 пассажиров полетят в Крым вечером из аэропорта Домодедово. Часть пассажиров сменила дату перелета, некоторые полетят в Симферополь в пятницу и субботу. Около 50 человек от перелета в Крым после жесткой посадки борта в Подмосковье отказались, сообщил представители аэропорта "Жуковский".
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
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Среди тех, кто прилетел в Крым, рассказали о случившемся москвички Маргарита Филиппова и Елена Богатеева.
"Мы хотим поблагодарить пилотов, которые подарили нам второй день рождения. Второй раз лететь (в Крым) было не страшно, долго об этом не думали, был очень мягкий взлет и плавная посадка", - рассказала журналистам в аэропорту Симферополя москвичка Маргарита Филиппова. Она сказала, что прилетела в Крым отдохнуть и провести деловые встречи.
"Сложно сказать", - ответила на вопрос, сильно ли она испугалась во время аварийной посадки в Подмосковье, москвичка Елена Богатеева. "В 6.23 (созвонилась с мужем, который отдыхает с ребенком в Крыму – ред.), сказала – все нормально, живы-здоровы… Можно считать это вторым днем рождения. Спасибо пилоту, спасибо экипажу, все было организованно", - рассказала она.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 75 человек, в том числе 19 детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомАэропорт "Жуковский"РосавиацияУральские авиалинииМосковская областьПроисшествия
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