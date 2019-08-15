Посольство России прокомментировало новые данные об отравлении в Солсбери

ЛОНДОН, 15 авг — РИА Новости. Посольство России прокомментировало сообщения об отравлении второго полицейского при инциденте в Солсбери.

Ранее в Скотленд-Ярде сообщили, что в крови еще одного сотрудника правоохранительных органов нашли следы нервно-паралитического вещества, примененного в Солсбери в прошлом году. Пострадавший подвергся воздействию небольшого количества вещества и прошел необходимое лечение. Как заявили в полиции, после инцидента он вернулся к исполнению своих обязанностей.

В посольстве отметили, что информация о новом пострадавшем вызывает вопросы из-за нестыковок. Дипломаты также выразили недоумение в связи с тем, что эти данные появились лишь спустя почти полтора года после инцидента. В дипмиссии также обратили внимание, что британские полицейские не называют имени пострадавшего, а также упоминают о некоем "ином методе" обнаружения следов воздействия нервно-паралитического вещества.

По этим причинам, а также с учетом многочисленных нестыковок в прежних заявлениях британских властей (взять хотя бы сохраняющиеся очевидные вопросы относительно происхождения флакона якобы с нервно-паралитическим веществом, предположительно найденного в квартире Чарльза Роули в Эймсбери) опубликованная сегодня информация не вызывает никакого доверия", — заявили в посольстве.

Российские дипломаты также назвали появившуюся информацию "новой попыткой подвести хоть какую-то доказательную базу под заранее определенные британским правительством политические установки".

В дипмиссии также подчеркнули, что с момента инцидента в Солсбери британские власти продолжают отказываться от сотрудничества с Россией и держат в тайне данные о состоянии и местонахождении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как отметили российские дипломаты, Лондон нарушает свои обязательства по консульским конвенциям и договорам о правовой помощи.

"Очевидно, причина подобного поведения кроется в том, что раскрытие всех подробностей этой темной истории не в интересах официального Лондона", — заключили в посольстве.

Дело Скрипалей

В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.