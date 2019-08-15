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РИА Новости

Первую партию багажа с аварийно севшего А321 доставили в аэропорт Жуковский

20:45 15.08.2019 (обновлено: 20:48 15.08.2019)
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© АГН "Москва"Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва"
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первая партия багажа с аварийно севшего самолёта "Уральских авиалиний" доставлена в подмосковный аэропорт Жуковский, сообщила РИА Новости представитель Росавиации.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
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"Росавиация сообщает, что в аэропорт Жуковский доставлена первая партия багажа с совершившего сегодня аварийную посадку воздушного судна А321. В настоящее время осуществляется процедура идентификации багажа", - сказала собеседница агентства.
После багаж будет доставлен владельцам по адресам, указанным в заявлениях. Также свой багаж пассажиры могут забрать самостоятельно в аэропорту.
"В ближайшее время в аэропорт будет доставлена следующая партия багажа с рейса", - добавила собеседница агентства.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомАэропорт "Жуковский"РосавиацияУральские авиалинииМоскваПроисшествия
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