Против подмосковного "пьяного стрелка" возбудили дело о хулиганстве

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили против мужчины, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В четверг в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача мужчина выстрелил в потолок из неустановленного оружия и забаррикадировался. По данным СМИ, он был пьян. Полиция вела с мужчиной переговоры, во время которых он потребовал бутылку коньяка. Требование было выполнено. После этого мужчину задержали.