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РИА Новости

Против подмосковного "пьяного стрелка" возбудили дело о хулиганстве

20:44 15.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили против мужчины, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
В четверг в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача мужчина выстрелил в потолок из неустановленного оружия и забаррикадировался. По данным СМИ, он был пьян. Полиция вела с мужчиной переговоры, во время которых он потребовал бутылку коньяка. Требование было выполнено. После этого мужчину задержали.
"В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.
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МВД РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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