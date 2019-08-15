Число обратившихся за помощью после аварийной посадки А321 возросло до 76

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Семьдесят шесть человек обратились за медицинской помощью после жесткой посадки А321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"По состоянию на 20.00 мск, всего за медпомощью обратились 76 человек, из них 19 детей. На стационарном лечении находится одна женщина 69 лет с ушибом поясничного отдела спины в состоянии средней степени тяжести ближе к удовлетворительному. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.

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В Минздраве Московской области сообщили, что в Раменскую и Жуковскую больницы были доставлены 30 человек, в том числе 10 детей, остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. "Одна женщина в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в Раменскую больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. На данный момент пострадавшие в аэропорту отсутствуют. Всего на месте происшествия работали 20 бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи и 4 бригады Центра медицины катастроф Московской области", - сказали в министерстве.