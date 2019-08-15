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РИА Новости

Минпромторг разработал проект для обеспечения безопасной езды беспилотников

20:37 15.08.2019
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© Фото : пресс-служба Федерального дорожного агентстваИспытание российского беспилотного автомобиля на подходах к Крымскому мосту
Испытание российского беспилотного автомобиля на подходах к Крымскому мосту
© Фото : пресс-служба Федерального дорожного агентства
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ разработал концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, учитывающую появление на ней беспилотных автомобилей, следует из материалов ведомства.
"Настоящая концепция предназначена для содействия развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внедрение беспилотного дорожного движения, и выработки политики органов государственной власти в данной сфере. ... В настоящее время уже существуют транспортные средства, способные двигаться в беспилотном режиме, и поскольку действующая нормативная правовая база не позволяет однозначно определить для них правила безопасности, отсутствие таких норм неизбежно приводит к повышению рисков для дорожного движения", - говорится в материалах.
Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов, его общественное обсуждение завершится 29 августа, независимая антикоррупционная экспертиза - 21 августа. Концепция позволит повысить безопасность дорожного движения, создать безопасную транспортную среду путем снижения роли человеческого фактора и влияния ошибок, которые совершает водитель, отмечает Минпромторг. Ведомство отмечает, что, помимо множества плюсов внедрения, новые технологии в транспортных средствах могут создавать риски для безопасности движения, поэтому задачей концепции является их минимизация.
"Поскольку в настоящее время транспортные средства, движущиеся в беспилотном режиме, не в состоянии самостоятельно обеспечивать необходимый уровень безопасности дорожного движения, особенно важное значение приобретает необходимость организации сетевого взаимодействия транспортных средств и дорожной инфраструктуры", - отмечается в документе.
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Предполагаемая к созданию интеллектуальная дорожная инфраструктура будет способна принять на себя часть задач, стоящих перед беспилотным транспортным средством, и распределить ответственность. При ее обустройстве планируется задействовать механизмы государственно-частного партнерства. Предусмотрена возможность разработки как добровольных, так и обязательных стандартов и регламентов, которые могут быть адаптируемыми.
Министерство отмечает, что разработанная им концепция не направлена на введение дополнительных ограничений и запретов, но создает условия для ускорения развития дорожной инфраструктуры и беспилотных транспортных средств, позволит снять административные барьеры и повысить качество транспортных услуг.
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