Молдавский парламент лишил Илана Шора депутатской неприкосновенности

Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он, как глава партии "Шор" стал депутатом парламента. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, то Шор незаконно покинул страну, он был объявлен в международный розыск.