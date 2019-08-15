Молдавский парламент лишил Илана Шора депутатской неприкосновенности

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Парламент Молдавии лишил в четверг депутатской неприкосновенности Илана Шора — лидера партии "Шор", бывшего мэра города Оргеев, заявила спикер Зинаида Гречаный.
С инициативой о снятии депутатской неприкосновенности в парламенте выступил врио генпрокурора Дмитрий Робу.
"Инициатива по снятию иммунитета с депутата парламента Илана Шора одобрена почти единогласно", - заявила Гречаный.
Фракция "Шор" покинула парламент и в голосовании не участвовала.
Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он, как глава партии "Шор" стал депутатом парламента. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, то Шор незаконно покинул страну, он был объявлен в международный розыск.