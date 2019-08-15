Источник сообщил об отсутствии жертв в ДТП с автомобилем СК в Москве

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Все участники аварии с автомобилем Следственного комитета РФ на Комсомольском проспекте в Москве живы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на пересечении с Хамовническим валом. Машина в результате ДТП перевернулась на крышу. Второй участник аварии – мотоцикл. Недалеко от места аварии на обочине остановились еще несколько автомобилей СК.

"Все участники аварии остались живы, жертв нет", - сказал собеседник агентства.