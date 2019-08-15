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РИА Новости

Источник сообщил об отсутствии жертв в ДТП с автомобилем СК в Москве

20:24 15.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Все участники аварии с автомобилем Следственного комитета РФ на Комсомольском проспекте в Москве живы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло на пересечении с Хамовническим валом. Машина в результате ДТП перевернулась на крышу. Второй участник аварии – мотоцикл. Недалеко от места аварии на обочине остановились еще несколько автомобилей СК.
"Все участники аварии остались живы, жертв нет", - сказал собеседник агентства.
Он не смог уточнить, получили ли травмы участники ДТП.
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