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РИА Новости

Кандидат в президенты США Джон Хикенлупер вышел из предвыборной гонки

20:14 15.08.2019 (обновлено: 20:28 15.08.2019)
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© AP Photo / Wilfredo LeeДебаты претендентов на номинацию Демократической партии в президенты США
Дебаты претендентов на номинацию Демократической партии в президенты США
© AP Photo / Wilfredo Lee
Дебаты претендентов на номинацию Демократической партии в президенты США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джон Хикенлупер, чей рейтинг составлял менее 1%, объявил о выходе из предвыборной гонки.
"Сегодня утром я объявляю, что больше не буду баллотироваться в президенты. Хотя эта кампания не имела того результата, на который мы надеялись, каждый момент того стоил, и я благодарен всем, кто поддерживал эту кампанию и всю нашу команду", - написал политик в своем Twitter.
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Хикендупер ранее занимал пост губернатора штата Колорадо.
В настоящее время борьбу за выдвижение единым кандидатом от Демократической партии США продолжают еще около 20 человек, лидером среди которых уже несколько месяцев остается бывший вице-президент Джо Байден. Если ситуация не изменится по итогам предварительных партийных выборов, которые пройдут в феврале-июне 2020 года, то именно Байден будет соперником действующего президента-республиканца Дональда Трампа.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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