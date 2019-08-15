Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T20:10Z
https://ria.ru/20190815/1557551687.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152698/89/1526988916_0:188:2969:1858_1036x0_80_0_0_58afbc26c0262a39fdea50aa5914c834.jpg
РИА Новости

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Котельниках

20:10 15.08.2019
1192
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее правоохранители передали этому мужчине коньяк – такое требование он выдвинул во время переговоров.
После задержания мужчину вывели из магазина, посадили в автомобиль и увезли. Правоохранители снимают оцепление и уходят с места происшествия.
В четверг в полицию поступило сообщение, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы. Полиция установила, что туда вошел мужчина и выстрелил в потолок из неустановленного оружия. Полиция ведет с ним переговоры. По информации СМИ, забаррикадировавшийся стрелок был пьян и потребовал у полицейских бутылку коньяка.
Полиция во время операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии, штат Пенсильвания. 14 августа 2019
Вчера, 07:18РИА Новости
В Филадельфии задержали подозреваемого в стрельбе
1332010
Обсудить 0
МоскваКотельникиПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники тамбовского ОМОНа
Полиция выполнила требование стрелка из Котельников и передала ему коньяк
РИА
Новости
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Бортпроводник рассказала о действиях пассажиров при экстренной посадке А321
Задержание
Устроивший стрельбу в Котельниках оказался уроженцем соседней страны
Пожар
На севере Москвы загорелся ангар
Лента
новостей
Дебаты претендентов на номинацию Демократической партии в президенты США
Кандидат в президенты США Джон Хикенлупер вышел из предвыборной гонки
Очистка связанных с делом об отравлении Скрипалей мест в Солсбери
Посольство России прокомментировало новые данные об отравлении в Солсбери
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Пилоты, посадившие А321 в поле, отрабатывали подобные ситуации на тренажере
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Источник сообщил об отсутствии жертв в ДТП с автомобилем СК в Москве
Парк Зарядье
Художники установили в "Зарядье" мировой рекорд
Полиция
Против подмосковного "пьяного стрелка" возбудили дело о хулиганстве
Пресс-конференция пилотов A321 в аэропорту Жуковский
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем
Командир воздушного судна Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 заявил, что не ощущает себя героем
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Командир A321 оценил действия при посадке самолета в Подмосковье
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Первую партию багажа с аварийно севшего А321 доставили в аэропорт Жуковский
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
07:59Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург
07:48Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
07:46"Уральские авиалинии" отменили рейсы Новосибирск — Москва
Лента новостейМолния