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РИА Новости
Культура

Рианна познакомила маму с бойфрендом-миллиардером, пишут СМИ

23:15 15.08.2019
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© AP Photo / Invision/Joel RyanАмериканская певица Рианна на премьере фильма "Валериан и город тысячи планет" в Лондоне
Американская певица Рианна на премьере фильма Валериан и город тысячи планет в Лондоне
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Певица и актриса Рианна познакомила маму с бойфрендом Хассаном Джамилем - миллиардером из Саудовской Аравии, сообщает People.
Поп-звезду и бизнесмена заметили фанаты, когда они ужинали в одном из ресторанов Санта-Моники вместе с мамой Рианны. За ужином пара и, возможно, будущая теща ели стейки и морепродукты.
"Они отлично проводили время до поздней ночи, а Хассан и Рианна держались за руки", - рассказали изданию гости заведения.
Об отношениях певицы и бизнесмена стало известно в июне 2017 года, когда папарацци случайно обнаружили их в Испании во время отпуска.
С тех пор Рианна и Хассан Джамиль стараются держать свой роман в еще большем секрете.
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