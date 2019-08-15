Рианна познакомила маму с бойфрендом-миллиардером, пишут СМИ

Американская певица Рианна на премьере фильма "Валериан и город тысячи планет" в Лондоне

© AP Photo / Invision/Joel Ryan Американская певица Рианна на премьере фильма "Валериан и город тысячи планет" в Лондоне

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Певица и актриса Рианна познакомила маму с бойфрендом Хассаном Джамилем - миллиардером из Саудовской Аравии, Певица и актриса Рианна познакомила маму с бойфрендом Хассаном Джамилем - миллиардером из Саудовской Аравии, сообщает People.

Поп-звезду и бизнесмена заметили фанаты, когда они ужинали в одном из ресторанов Санта-Моники вместе с мамой Рианны. За ужином пара и, возможно, будущая теща ели стейки и морепродукты.

"Они отлично проводили время до поздней ночи, а Хассан и Рианна держались за руки", - рассказали изданию гости заведения.

Об отношениях певицы и бизнесмена стало известно в июне 2017 года, когда папарацци случайно обнаружили их в Испании во время отпуска.