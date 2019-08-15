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РИА Новости

Бортпроводник рассказала о действиях пассажиров при экстренной посадке А321

19:48 15.08.2019
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкСамолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Ruptly
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пассажиры экстренно приземлившегося в подмосковном Жуковском самолета вели себя "достаточно сдержанно" и слушали все команды экипажа, рассказала журналистам старший бортпроводник рейса Надежда Вершинина.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 75 человек, в том числе 19 детей.
"Действовали согласно инструкции … Все прошло так, как мы отрабатывали. Пассажиры вели себя достаточно сдержано, команды слушали, все быстро эвакуировались – все прошло, как было запланировано. Потом благодарили (пассажиры)", - рассказала Вершинина.
Командир воздушного судна Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьПроисшествия
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