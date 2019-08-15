Полиция выполнила требование стрелка из Котельников и передала ему коньяк

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Правоохранители передали коньяк мужчине, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, выполнив его требование, сообщил РИА Новости представитель полиции на месте происшествия.

В четверг в полицию поступило сообщение, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы. Полиция установила, что туда вошел мужчина и выстрелил в потолок из неустановленного оружия. Полиция ведет с ним переговоры. По информации СМИ, забаррикадировавшийся стрелок был пьян и потребовал у полицейских бутылку коньяка.

"Мы предоставили ему коньяк, как он и просил. Теперь ждем", - сказал полицейский.