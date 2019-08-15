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РИА Новости

Полиция выполнила требование стрелка из Котельников и передала ему коньяк

19:46 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудники тамбовского ОМОНа
Сотрудники тамбовского ОМОНа
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудники тамбовского ОМОНа . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Правоохранители передали коньяк мужчине, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, выполнив его требование, сообщил РИА Новости представитель полиции на месте происшествия.
В четверг в полицию поступило сообщение, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы. Полиция установила, что туда вошел мужчина и выстрелил в потолок из неустановленного оружия. Полиция ведет с ним переговоры. По информации СМИ, забаррикадировавшийся стрелок был пьян и потребовал у полицейских бутылку коньяка.
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Вчера, 07:18РИА Новости
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"Мы предоставили ему коньяк, как он и просил. Теперь ждем", - сказал полицейский.
Правоохранители оцепили подходы к зданию. В соседнем дворе находится автомобиль медицины катастроф. Полицейские пропускают через оцепление только жителей близлежащих домов.
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КотельникиМосковская областьРоссияПроисшествия
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