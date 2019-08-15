Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.

Юсупов отметил, что изначально хотел вернуться в аэропорт, так как мощности двигателей было недостаточно для продолжения полета.

"Но когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает, <...> у меня появилось решение — сажать самолет только перед собой", — сказал он. Трансляцию с пресс-конференции вело видеоагентство Ruptly

Когда пилот понял, что самолет неизбежно столкнется с землей, он попытался посадить машину как можно мягче.

"Безопасней сажать самолет без шасси, он мог перевернуться, и последствия могли бы быть хуже", — объяснил свое решение Юсупов.

При этом спасший 233 человека командир экипажа заявил, что не считает себя героем. По его словам, посадить самолет в поле было единственно верным решением.

Юсупов также рассказал, что позвонил супруге только после эвакуации всех пассажиров.

"Я вышел, обошел самолет, осмотрел внешние повреждения, удостоверился, что все на безопасном расстоянии. Вернулся в кабину и оттуда позвонил жене", — добавил он.

Пилот подчеркнул, что подготовка к полету проходила в штатном режиме, а аварийные ситуации, подобные той, что случилась, регулярно отрабатываются на тренажерах.

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"Поэтому морально и профессионально были готовы. У нас в Екатеринбурге есть тренажер, своя школа подготовки летного состава, благодаря этим навыкам нам удалось успешно посадить самолет", — сказал он.

Говоря о планах на будущее, Юсупов отметил, что инцидент не отбил у него желания летать, но какое-то время нужно будет отдохнуть.

Командир воздушного судна поблагодарил второго пилота, экипаж, пассажиров и самолет.

Экстренная посадка в кукурузном поле

Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь.

Сразу после взлета в двигатели судна попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.

Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. После инцидента 75 человек, в том числе 19 детей, обратились за медицинской помощью.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, также для расследования сформирована специальная комиссия.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ближайшее время пилотов самолета представят к госнаградам.