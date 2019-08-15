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РИА Новости

Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем

19:45 15.08.2019 (обновлено: 21:48 15.08.2019)
142093
Пресс-конференция пилотов A321 в аэропорту Жуковский
Пресс-конференция пилотов A321 в аэропорту Жуковский
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.
Юсупов отметил, что изначально хотел вернуться в аэропорт, так как мощности двигателей было недостаточно для продолжения полета.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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"Но когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает, <...> у меня появилось решение — сажать самолет только перед собой", — сказал он. Трансляцию с пресс-конференции вело видеоагентство Ruptly.
Когда пилот понял, что самолет неизбежно столкнется с землей, он попытался посадить машину как можно мягче.

"Безопасней сажать самолет без шасси, он мог перевернуться, и последствия могли бы быть хуже", — объяснил свое решение Юсупов.

При этом спасший 233 человека командир экипажа заявил, что не считает себя героем. По его словам, посадить самолет в поле было единственно верным решением.
Второй пилот Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Георгий Мурзин
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Юсупов также рассказал, что позвонил супруге только после эвакуации всех пассажиров.
"Я вышел, обошел самолет, осмотрел внешние повреждения, удостоверился, что все на безопасном расстоянии. Вернулся в кабину и оттуда позвонил жене", — добавил он.
Пилот подчеркнул, что подготовка к полету проходила в штатном режиме, а аварийные ситуации, подобные той, что случилась, регулярно отрабатываются на тренажерах.
"Поэтому морально и профессионально были готовы. У нас в Екатеринбурге есть тренажер, своя школа подготовки летного состава, благодаря этим навыкам нам удалось успешно посадить самолет", — сказал он.
Говоря о планах на будущее, Юсупов отметил, что инцидент не отбил у него желания летать, но какое-то время нужно будет отдохнуть.
Командир воздушного судна поблагодарил второго пилота, экипаж, пассажиров и самолет.
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Экстренная посадка в кукурузном поле

Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь.
Сразу после взлета в двигатели судна попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.
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Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. После инцидента 75 человек, в том числе 19 детей, обратились за медицинской помощью.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, также для расследования сформирована специальная комиссия.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ближайшее время пилотов самолета представят к госнаградам.
Представитель "Уральских авиалиний" сообщил РИА Новости, что лайнер восстановлению не подлежит.
Экстренная посадка А321 в Жуковском
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Экстренно севший в Жуковском A-321
1 из 10

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
2 из 10

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области / Перейти в фотобанк

Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
3 из 10

Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
4 из 10

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
5 из 10

На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
6 из 10

МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.

Сотрудники ДПС и полиции на шоссе вблизи поселка Рыбаки в Подмосковье, где совершил аварийную посадку самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту
7 из 10

Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев

В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.

Последствия вынужденной посадки в Подмосковье лайнера Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в результате попадания птиц в двигатели самолета
8 из 10

В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
9 из 10

Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва"

Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
10 из 10

Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.

© АГН "Москва"
1 из 10

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
2 из 10

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
3 из 10

Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Перейти в фотобанк
4 из 10

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
5 из 10

На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
6 из 10

МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
9 из 10

Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.

© АГН "Москва"
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Обсудить 77
Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Так он ещё и скромный! Молодец! Спасибо за спасённых пассажиров!!!
15 августа, 19:52
lltpr
24502001
Звезду Героя России!спасибо от всей огромной страны за спасённые жизни!
15 августа, 20:07
vvmakbf1ra7qw
20510004
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