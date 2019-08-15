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РИА Новости

Пилот аварийно севшего А321 рассказал, что после посадки позвонил жене

19:44 15.08.2019
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© Фото : аккаунт Евгения Куйвашева в InstagramКомандир воздушного судна Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов
Командир воздушного судна Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
© Фото : аккаунт Евгения Куйвашева в Instagram
ЖУКОВСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Командир аварийно севшего в Подмосковье самолета Дамир Юсупов рассказал, что позвонил жене из кабины лайнера после того, как были эвакуированы пассажиры.
"После эвакуации пассажиров я вышел, обошел самолет, осмотрел внешние повреждения, удостоверился, что все на безопасном расстоянии. Вернулся в кабину и оттуда позвонил жене", - сказал Юсупов в эфире телеканала "Россия-1".
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 75 человек, в том числе 19 детей.
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