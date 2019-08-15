Пилот аварийно севшего А321 заявил, что не ощущает себя героем

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов заявил, что героем себя не считает, поскольку выполнял свой долг.

"Многие говорят, что герой, но героем себя, честно говоря, нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить, спасал самолет, пассажиров, экипаж. Я думаю, это было единственное решение. Я себя героем не считаю", - сказал Юсупов в эфире телеканала "Россия 1"

"Конечно, я планирую продолжить полеты, просто в настоящее время рано озвучивать какие-то причины данной аварии", - заключил он.

Он добавил, что какое-то время будет отдыхать, будет без полетов. "Данная ситуация неприятная, но она не отбила у меня желание летать", - добавил он.

Юсупов поблагодарил экипаж, пассажиров, второго пилота и самолет.