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РИА Новости

В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

19:30 15.08.2019 (обновлено: 19:45 15.08.2019)
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© Минобороны РФГрафическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали высказывание советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже технологий.
Ранее американский политик заявил, что Россия тратит значительные средства на создание гиперзвуковых ракет, производимых якобы по украденным у США технологиям.
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"Из области фантастики"

В Совфеде это заявление назвали голословным.
"Если бы мы могли спокойно сосуществовать, мы бы не были вынуждены тратить деньги и ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны", — заявил сенатор Владимир Джабаров в комментарии телеканалу RT.
Слова Болтона о воровстве технологий он назвал заявлением "из области фантастики".
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Вчера, 13:42Акценты - Радио Sputnik
Гиперзвуковая кража. Обвинения США в адрес России выходят на новый уровеньВ Вашингтоне продолжается пиар на трагедии во время испытаний на российском полигоне. Сначала на этой теме оттоптался Дональд Трамп, теперь пришла очередь его помощника, который утверждает, что Россия работает по краденным у США технологиям.
Такого же мнения придерживается сенатор Франц Клинцевич.
Парламентарий отметил, что Москва имеет не меньше оснований обвинять Вашингтон в краже российских технологий, так как Россия в разработке нового гиперзвукового оружия не отстает от американских коллег.
"Видимо, Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — предположил сенатор в комментарии РИА Новости.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 08:21Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Мания – преследовать". Джон Болтон обвинил Россию в краже технологийСоветник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обвинил РФ в краже технологий для создания гиперзвукового оружия. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин дал оценку этому заявлению.

"Неприемлемые обвинения"

Депутат Александр Шерин, в свою очередь, напомнил, что Штаты и сами неплохо преуспели в краже технологий.
"Они вывезли из Германии специалистов, что помогло им создать атомную бомбу, которую они потом использовали при ударе по Японии", — заявил он.
В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что считает обвинения Болтона неприемлемыми.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05РИА Новости
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Джон БолтонВладимир ДжабаровФранц КлинцевичРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Сразу видно типичное поведение статистического вора из фильма. Если что-то украл, то надо отвлечь внимание и обвинить в воровстве другого. А пока внимание мировой общественности отвлечено. Можно делать свои грязные дела)))
15 августа, 20:23
Марина Резник
6650059139
Если у своих пенсии крадут, то почему бы у амеров чего не стырить?!
16 августа, 08:10
сгсаша громов
13300004
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