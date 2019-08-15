В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

Гиперзвуковая кража. Обвинения США в адрес России выходят на новый уровень В Вашингтоне продолжается пиар на трагедии во время испытаний на российском полигоне. Сначала на этой теме оттоптался Дональд Трамп, теперь пришла очередь его помощника, который утверждает, что Россия работает по краденным у США технологиям.