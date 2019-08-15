В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали высказывание советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже технологий.
Ранее американский политик заявил, что Россия тратит значительные средства на создание гиперзвуковых ракет, производимых якобы по украденным у США технологиям.
14 августа, 12:24РадиоИщут предлог. США задумались над выходом из СНВ-3
"Из области фантастики"
В Совфеде это заявление назвали голословным.
"Если бы мы могли спокойно сосуществовать, мы бы не были вынуждены тратить деньги и ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны", — заявил сенатор Владимир Джабаров в комментарии телеканалу RT.
Слова Болтона о воровстве технологий он назвал заявлением "из области фантастики".
Вчера, 13:42Акценты - Радио SputnikГиперзвуковая кража. Обвинения США в адрес России выходят на новый уровеньВ Вашингтоне продолжается пиар на трагедии во время испытаний на российском полигоне. Сначала на этой теме оттоптался Дональд Трамп, теперь пришла очередь его помощника, который утверждает, что Россия работает по краденным у США технологиям.
Такого же мнения придерживается сенатор Франц Клинцевич.
Парламентарий отметил, что Москва имеет не меньше оснований обвинять Вашингтон в краже российских технологий, так как Россия в разработке нового гиперзвукового оружия не отстает от американских коллег.
"Видимо, Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — предположил сенатор в комментарии РИА Новости.
Вчера, 08:21Сказано в эфире - Радио Sputnik"Мания – преследовать". Джон Болтон обвинил Россию в краже технологийСоветник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обвинил РФ в краже технологий для создания гиперзвукового оружия. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин дал оценку этому заявлению.
"Неприемлемые обвинения"
Депутат Александр Шерин, в свою очередь, напомнил, что Штаты и сами неплохо преуспели в краже технологий.
"Они вывезли из Германии специалистов, что помогло им создать атомную бомбу, которую они потом использовали при ударе по Японии", — заявил он.
В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что считает обвинения Болтона неприемлемыми.