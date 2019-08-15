В Совфеде предложили провести анализ данных о несовершеннолетних мамах

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нужно проанализировать данные о рождении детей у несовершеннолетних девушек, к ситуации нужно подключиться и детским омбудсменам, считает председатель Союза женщин России сенатор Екатерина Лахова.

По данным Росстата, в 2018 году зарегистрированы пять случаев, когда 17-летние девушки смогли родить уже пятого ребенка. Самыми юными матерями в России стали 12-летние девочки, известно о четырех подобных случаях.

"Надо проанализировать ситуацию, посмотреть в каждом конкретном случае. Просто говорить о необходимости изменить законодательство преждевременно", - сказала Лахова РИА Новости в четверг.