В Совфеде предложили провести анализ данных о несовершеннолетних мамах

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нужно проанализировать данные о рождении детей у несовершеннолетних девушек, к ситуации нужно подключиться и детским омбудсменам, считает председатель Союза женщин России сенатор Екатерина Лахова.
По данным Росстата, в 2018 году зарегистрированы пять случаев, когда 17-летние девушки смогли родить уже пятого ребенка. Самыми юными матерями в России стали 12-летние девочки, известно о четырех подобных случаях.
"Надо проанализировать ситуацию, посмотреть в каждом конкретном случае. Просто говорить о необходимости изменить законодательство преждевременно", - сказала Лахова РИА Новости в четверг.
По ее словам, данные о несовершеннолетних матерях нужно проанализировать и уполномоченному по правам ребенка в России. "Нужно посмотреть на примере этих данных, что происходит в регионах с учетом семейной политики, национальных особенностей, других факторов", - считает парламентарий.