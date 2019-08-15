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РИА Новости

В Совфеде предложили провести анализ данных о несовершеннолетних мамах

19:26 15.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ Екатерина Лахова
Член комитета Совета Федерации РФ Екатерина Лахова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета Совета Федерации РФ Екатерина Лахова. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нужно проанализировать данные о рождении детей у несовершеннолетних девушек, к ситуации нужно подключиться и детским омбудсменам, считает председатель Союза женщин России сенатор Екатерина Лахова.
По данным Росстата, в 2018 году зарегистрированы пять случаев, когда 17-летние девушки смогли родить уже пятого ребенка. Самыми юными матерями в России стали 12-летние девочки, известно о четырех подобных случаях.
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото
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"Надо проанализировать ситуацию, посмотреть в каждом конкретном случае. Просто говорить о необходимости изменить законодательство преждевременно", - сказала Лахова РИА Новости в четверг.
По ее словам, данные о несовершеннолетних матерях нужно проанализировать и уполномоченному по правам ребенка в России. "Нужно посмотреть на примере этих данных, что происходит в регионах с учетом семейной политики, национальных особенностей, других факторов", - считает парламентарий.
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Екатерина ЛаховаРосстатОбщество
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