В Чечне шесть человек погибли при столкновении двух машин

ГРОЗНЫЙ, 15 авг — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате столкновения в четверг вечером двух машин в Чечне, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД МВД по Чечне.

"На федеральной трассе "Кавказ", недалеко от поста при въезде в Грозный, столкнулись два автомобиля — Chevrolet и "Лада Гранта", погибли шесть человек, один пострадал, он госпитализирован", — сказал собеседник.