Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T19:34Z
https://ria.ru/20190815/1557550495.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_0:91:3077:1822_1036x0_80_0_0_be3a52f0257f90e26a429cbe8cb729d7.jpg
РИА Новости

В Чечне шесть человек погибли при столкновении двух машин

19:25 15.08.2019 (обновлено: 19:34 15.08.2019)
4514
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 15 авг — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате столкновения в четверг вечером двух машин в Чечне, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД МВД по Чечне.
"На федеральной трассе "Кавказ", недалеко от поста при въезде в Грозный, столкнулись два автомобиля — Chevrolet и "Лада Гранта", погибли шесть человек, один пострадал, он госпитализирован", — сказал собеседник.
Он отметил, что сейчас выясняются обстоятельства происшествия, устанавливаются личности погибших. Предположительно в одном из автомобилей ехали жители Северной Осетии.
Последствия ДТП на 917-м километре трассы Дон в Каменском районе Ростовской области
Вчера, 17:52РИА Новости
На трассе "Дон" иномарка врезалась в приехавшие на ДТП машины ДПС и скорой
9142239
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФЧечняСеверная ОсетияПроисшествия
Рекомендуем
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
РИА
Новости
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Самолет А321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
Старый город в Риге
Посольство России высмеяло Латвию из-за реакции на передачу "России 24"
Лента
новостей
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Эксперты рассказали, когда доллар будет стоить 70 рублей
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
Последствия ДТП на 917-м километре трассы Дон в Каменском районе Ростовской области
На трассе "Дон" иномарка врезалась в приехавшие на ДТП машины ДПС и скорой
Эвакуация пассажиров аварийно севшего в Жуковском самолета попала на видео
Эвакуация пассажиров аварийно севшего в Жуковском самолета попала на видео
Люди отдыхают на набережной в Ялте
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Российская подводная лодка проекта 941 Акула
Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
В Турции продавцы предлагают ограничить систему "все включено"
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Пропавшему в омском лесу мальчику помогла выжить теплая погода
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
07:59Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург
07:48Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
07:46"Уральские авиалинии" отменили рейсы Новосибирск — Москва
Лента новостейМолния