Командир A321 оценил действия при посадке самолета в Подмосковье

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Посадка пассажиров в самолет в подмосковном аэропорту Жуковский до аварии и его подготовка к полету шли штатно, сообщил командир воздушного судна Дамир Юсупов в эфире телеканала Посадка пассажиров в самолет в подмосковном аэропорту Жуковский до аварии и его подготовка к полету шли штатно, сообщил командир воздушного судна Дамир Юсупов в эфире телеканала "Россия-1"

"Подготовка воздушного судна и посадка пассажиров в самолет проходили в штатном режиме", - сказал он.

Как отметил Юсупов, после запуска двигателей пилоты вырулили на исполнительный старт, получили разрешение на взлет.

"Выполняли взлет. Практически сразу после отрыва самолета появилась неустойчивая работа двигателей. Сначала левого, потом правого. Обороты стали падать. Самолет был тяжелый, мощности двигателей не хватало для продолжения полета, даже для удерживания той высоты, которую мы заняли", - рассказал он.

По словам командира воздушного судна, сначала появилась идея развернуться и посадить самолет, но когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает, осталось одно решение – "сажать самолет перед собой".