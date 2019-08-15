В ДНР заявили об обстреле окраин Горловки украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, ранен мирный житель, заявил в четверг исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

"Ранен мирный житель, 1963 года рождения, по адресу: улица Рыбалко, 212, поселок Зайцево. Ранение руки, ноги и головы", - заявил Приходько журналистам.

В свою очередь представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что силовики обстреляли поселок Доломитное на окраине Горловки.

"Сегодня в 18.35 (совпадет с мск) нами был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новолуганское – Доломитное. Было выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров", - сказал он журналистам.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.