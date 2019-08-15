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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле окраин Горловки украинскими силовиками

19:13 15.08.2019 (обновлено: 19:22 15.08.2019)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные
Украинские военные
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, ранен мирный житель, заявил в четверг исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.
"Ранен мирный житель, 1963 года рождения, по адресу: улица Рыбалко, 212, поселок Зайцево. Ранение руки, ноги и головы", - заявил Приходько журналистам.
В свою очередь представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что силовики обстреляли поселок Доломитное на окраине Горловки.
"Сегодня в 18.35 (совпадет с мск) нами был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новолуганское – Доломитное. Было выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров", - сказал он журналистам.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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