В ДНР заявили об обстреле окраин Горловки украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, ранен мирный житель, заявил в четверг исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.
"Ранен мирный житель, 1963 года рождения, по адресу: улица Рыбалко, 212, поселок Зайцево. Ранение руки, ноги и головы", - заявил Приходько журналистам.
В свою очередь представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что силовики обстреляли поселок Доломитное на окраине Горловки.
"Сегодня в 18.35 (совпадет с мск) нами был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новолуганское – Доломитное. Было выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров", - сказал он журналистам.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru