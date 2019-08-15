Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T19:11Z
https://ria.ru/20190815/1557550183.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/119055/91/1190559186_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_8debb3a6be4ab0f8baafe49e58cb5986.jpg
РИА Новости

МИД Йемена заявил о прекращении работы в Адене из-за действий сепаратистов

19:11 15.08.2019
344
© Fotolia / robnawГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен
© Fotolia / robnaw
Город Аден, Йемен. Архивное фото
ДОХА, 15 авг - РИА Новости. МИД Йемена заявил, что с четверга прекращает работу своего представительства во временной столице Адене, где обосновалось международно признанное правительство страны.
"МИД с сожалением уведомляет, что приостанавливает работу своего представительства во временной столице Адене, за исключением предоставления консульских услуг гражданам, начиная с 15 августа", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
13 августа, 19:56РИА Новости
Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются расчленить Йемен, заявил Хаменеи
Как уточнил МИД, работа его представительства возобновится после нормализации обстановки в Адене, где госучреждения в минувшие выходные захватили сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена. Такое решение МИД в составе правительства, созданного президентом Абд Раббу Мансуром Хади, принял, несмотря на начало передачи захваченных сепаратистами объектов в Адене под контроль правительственных войск.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что комиссия из представителей Саудовской Аравии и ОАЭ прибыла в Аден для наблюдения за отступлением сил Переходного совета с захваченных ими позиций в городе.
В среду правительство Йемена объявило о прекращении полетов из аэропорта Адена и переводе всех рейсов в воздушную гавань в Сайуне на востоке страны, однако позднее было объявлено о возобновлении работы аэропорта Адена, который стал воздушными воротами государства после прекращения деятельности захваченного мятежниками-хуситами аэропорта в столице Сане.
Иран
31 мая, 03:24РИА Новости
Арабские страны обвинили Иран в поставках ракет хуситам в Йемен
В Адене, куда из захваченной хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. На следующий день Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.
Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и хуситами, который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.
Южный регион страны с населением 4 миллиона человек добивается независимости и возвращения статус-кво, существовавшего до объединения севера и юга в 1990 году в единое государство, во главе которого встал президент Северного Йемена Али Абдалла Салех. Сепаратистские тенденции вылились в 1994 году в вооруженное противостояние армейских частей севера и юга, закончившееся победой северян.
Члены южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
14 августа, 19:13РИА Новости
Власти Йемена выдвинули условие для начала диалога с сепаратистами
110000
Обсудить 1
МИД ЙеменаЙеменАденВ мире
Рекомендуем
Йеменские cторонники движения шиитов-хуситов с портретом лидера группировки Ансар Алла Абдул-Малика ибн Бадр ад-Дин аль-Хуси
Жители Адена на юге Йемена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов
РИА
Новости
Персидский залив
Эксперт оценил тенденции развития кризиса в Персидском заливе
Флаг Израиля
Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США
Ситуация в городе Таиз
Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
Лента
новостей
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Эксперты рассказали, как изменились тенденции отдыха в Крыму
Город Аден, Йемен
Захватившие Аден сепаратисты создадут администрацию на юге Йемена
Украинские военные
В ДНР заявили об обстреле окраин Горловки украинскими силовиками
Члены южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
Власти Йемена выдвинули условие для начала диалога с сепаратистами
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Самарской области осудили членов банды, похищавших детей
Флаг Гибралтара и Великобритании
Правительство Гибралтара подтвердило освобождение иранского танкера
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Индию и Пакистан не пригласили на консультации Совбеза ООН по Кашмиру
ЧП в небе над Жуковским во время подготовки к МАКС-2009
Столкновение истребителей пилотажной группы "Русские Витязи" в 2009 году
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
В армии Хафтара объяснили, почему нанесли удар по аэропорту Зуара
Валентин Воронин
Умер народный артист РСФСР Валентин Воронин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
07:59Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург
07:48Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
07:46"Уральские авиалинии" отменили рейсы Новосибирск — Москва
Лента новостейМолния