МИД Йемена заявил о прекращении работы в Адене из-за действий сепаратистов

ДОХА, 15 авг - РИА Новости. МИД Йемена заявил, что с четверга прекращает работу своего представительства во временной столице Адене, где обосновалось международно признанное правительство страны.

"МИД с сожалением уведомляет, что приостанавливает работу своего представительства во временной столице Адене, за исключением предоставления консульских услуг гражданам, начиная с 15 августа", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Как уточнил МИД, работа его представительства возобновится после нормализации обстановки в Адене, где госучреждения в минувшие выходные захватили сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена. Такое решение МИД в составе правительства, созданного президентом Абд Раббу Мансуром Хади, принял, несмотря на начало передачи захваченных сепаратистами объектов в Адене под контроль правительственных войск.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что комиссия из представителей Саудовской Аравии и ОАЭ прибыла в Аден для наблюдения за отступлением сил Переходного совета с захваченных ими позиций в городе.

В среду правительство Йемена объявило о прекращении полетов из аэропорта Адена и переводе всех рейсов в воздушную гавань в Сайуне на востоке страны, однако позднее было объявлено о возобновлении работы аэропорта Адена, который стал воздушными воротами государства после прекращения деятельности захваченного мятежниками-хуситами аэропорта в столице Сане.

В Адене, куда из захваченной хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. На следующий день Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.

Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и хуситами, который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.